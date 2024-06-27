Сергей Березин умер в возрасте 52 лет. Он автор 1-го хет-трика сборной России, провел 7 сезонов в НХЛ

Сергей Березин скончался в среду в возрасте 52 лет.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Воспитанник «Химика» – серебряный призер молодежного чемпионата мира 1991 года в составе сборной СССР.

Также форвард выступал за сборную России, в том числе на Олимпиаде-1994 и Кубке мира 1996 года. 25 апреля 1995 года в матче со Швейцарией (8:0) стал автором первого хет-трика сборной России.

В 1994 году на драфте НХЛ Березин был выбран «Торонто» в 10-м раунде под общим 256-м номером.

Всего в 7 сезонах в лиге нападающий набрал 286 (160+126) очков в 502 матчах, выступая за « », «Аризону», « », « » и « ». В 52 играх Кубка Стэнли на его счету 30 (13+17) баллов.