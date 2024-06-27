Сергей Березин умер в возрасте 52 лет. Он автор 1-го хет-трика сборной России, провел 7 сезонов в НХЛ

Теги Сборная России по хоккею с шайбой происшествия Монреаль Торонто Вашингтон Чикаго Аризона НХЛ Сергей Березин Хоккей

Сергей Березин скончался в среду в возрасте 52 лет.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Воспитанник «Химика» – серебряный призер молодежного чемпионата мира 1991 года в составе сборной СССР.

Также форвард выступал за сборную России, в том числе на Олимпиаде-1994 и Кубке мира 1996 года. 25 апреля 1995 года в матче со Швейцарией (8:0) стал автором первого хет-трика сборной России.

В 1994 году на драфте НХЛ Березин был выбран «Торонто» в 10-м раунде под общим 256-м номером. 

Всего в 7 сезонах в лиге нападающий набрал 286 (160+126) очков в 502 матчах, выступая за «Торонто», «Аризону», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». В 52 играх Кубка Стэнли на его счету 30 (13+17) баллов.

8 комментариев
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Очень жаль, совсем еще не старый. Что ж с ним такое было, что в 52 года уже на тот свет? В 90-х в пору массовых отказов постоянно приезжал в сборную, хороший нападающий был...
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Классный был форвард.
R. I. P.
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Жаль, техничный и достаточно яркий был игрок. Период игры Березина за "Торонто" как раз пришелся на период, когда в составе "Кленовых Листьев" играла целая диаспора российских и русскоязычных хоккеистов (Березин, Королев, Юшкевич, Карповцев, Д. Марков, Христич, Антропов, Поникаровский).
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+5
За Кёльн еще гонял...очень жаль.
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+3
Ответ Don_Krebs
Очень жаль, совсем еще не старый. Что ж с ним такое было, что в 52 года уже на тот свет? В 90-х в пору массовых отказов постоянно приезжал в сборную, хороший нападающий был...
Инфаркт или инсульт как самое простое, сейчас такое и у 30-летних происходит часто
+3
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Классный был праворукий снайпер...
+2
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посмотрел сейчас. его 49 шайб в 95/96 в Немецкой DEL до сих пор сезонный рекорд лиги. 💪🕯️
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Ответ lexakarabut
Инфаркт или инсульт как самое простое, сейчас такое и у 30-летних происходит часто
Мне кажется сейчас чаще отрываются тромбы, причём в любом возрасте
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