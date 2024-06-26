Умер первый тренер Третьяка и Харламова Виталий Ерфилов

Теги ФХР происшествия Владимир Мышкин Владимир Крикунов Владислав Третьяк Валерий Харламов Владимир Лутченко КХЛ Юрий Блинов Хоккей

Заслуженный тренер СССР Виталий Ерфилов умер в возрасте 85 лет.

«На 86-м году жизни скончался Виталий Ерфилов – прославленный тренер, под руководством которого первые шаги в хоккее делали Владислав Третьяк и Валерий Харламов.

Виталий Георгиевич начал тренерскую карьеру в 1961 году в ЦСКА, помогая Борису Кулагину в командах 1949 и 1950 годов рождения. Среди его воспитанников в этих командах – Юрий Блинов, Владимир Лутченко, Валерий Харламов и Владислав Третьяк.

В 1969 году Виталий Ерфилов возглавил кирово-чепецкую «Олимпию», где под его руководством играли Владимир Мышкин и Владимир Крикунов. В 1972 году стал помощником Кулагина в «Крыльях Советов» – и в 1974 их тандем привел «крылышек» к золотым медалям Первенства СССР.

Виталий Георгиевич работал и в сборных – под его руководством юниорская сборная СССР в 1980 стала чемпионом Европы.

До последних дней Виталий Ерфилов был предан любимому делу – ежегодно он принимал активное участие в занятиях «Школы Владислава Третьяка» в подмосковном Дмитрове.

Коллектив Федерации хоккея России выражает глубокое соболезнование родным, друзьям, коллегам и всем, кто знал Виталия Георгиевича», – говорится в соощении ФХР.

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Легендарный тренер. Царствие небесное ! Стольким игрокам дал путевку в жизнь.
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