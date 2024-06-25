Панарин о мастер-классе в академии «Трактор»: «Получилось неплохо, ребята довольны. Удалось немного повлиять на их желание играть в хоккей»

Теги Трактор Рейнджерс НХЛ Олег Знарок КХЛ Артемий Панарин детский хоккей Хоккей

Артемий Панарин высказался о мастер-классе в академии «Трактор».

Форвард «Рейнджерс» поработал с воспитанниками 2012 и 2013 годов рождения. Он посетил академию «Трактор» вместе с экс-главным тренером сборной России Олегом Знарком.⠀

– Очень рад побывать на родине, в Коркино, в Челябинске. Удивился такому шикарному проекту, как академия «Трактор», все здесь на шикарном уровне. Спасибо организаторам, что уделяют внимание детскому спорту. Это очень важно.

Не всегда удается найти время на такие мастер-классы, но когда получается – участвую с удовольствием. Сегодня в академии получилось неплохо, ребята довольны. Удалось немного повлиять на их желание играть в хоккей.

– Расскажи про проект «Arena Play» и сотрудничество с «Трактором».

– Мы обмениваемся опытом и стараемся помогать друг другу. Так сказать – обмениваемся ресурсами, которые есть у «Arena Play» и хоккейного клуба, – сказал Артемий Панарин.

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