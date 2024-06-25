Третьяк о санкциях Канады против него: «Это личное дело руководства страны. Большинство канадцев меня знают и уважают»

Владислав Третьяк высказался о санкциях против него со стороны Канады.

Ранее Министерство иностранных дел Канады выпустило заявление, в котором было указано, что вводит санкции против .

Такой же релиз был выпущен и в феврале 2023 года. В новом документе был изменен только год рождения президента и депутата Государственной думы – с ошибочного 1962 года на правильный 1952-й.

– У вас остались друзья в Канаде, кто вам сочувствует?

– Конечно. То, что решило руководство о санкциях, – это их личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают. Они любят хоккей.

Сегодня у нас 64 хоккеиста играют в Северной Америке и все их уважают. Посмотрите, как поздравляли Бобровского. Политики там никакой нет, – сказал бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА.

В 1989 году Третьяк стал первым советским хоккеистом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.

Третьяк больше года под санкциями Канады, для которой воспитал топ-вратаря. И сам мог перейти в «Монреаль»