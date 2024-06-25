Третьяк о санкциях Канады против него: «Это личное дело руководства страны. Большинство канадцев меня знают и уважают»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о санкциях против него со стороны Канады.

Ранее Министерство иностранных дел Канады выпустило заявление, в котором было указано, что вводит санкции против Третьяка.

Такой же релиз был выпущен и в феврале 2023 года. В новом документе был изменен только год рождения президента ФХР и депутата Государственной думы – с ошибочного 1962 года на правильный 1952-й. 

– У вас остались друзья в Канаде, кто вам сочувствует?

– Конечно. То, что решило руководство о санкциях, – это их личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают. Они любят хоккей.

Сегодня у нас 64 хоккеиста играют в Северной Америке и все их уважают. Посмотрите, как поздравляли Бобровского. Политики там никакой нет, – сказал бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА.

В 1989 году Третьяк стал первым советским хоккеистом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.

Третьяк больше года под санкциями Канады, для которой воспитал топ-вратаря. И сам мог перейти в «Монреаль»

13 комментариев
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Большинству канадцев до тебя никакого дела нет.
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По опросу вциом? 👀
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Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают.

Ага. Как геостратега.
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Он абсолютно прав. Большинству канадцев начхать на то, что он нелепый функционер и постоянно несёт чушь. Они помнят его таким, каким он был в хоккее, и не видят, во что он превратился. Им в этом смысле повезло
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Ответ ТумбаЮмба
Большинству канадцев до тебя никакого дела нет.
Большинство канадцев его не знает
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Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают. Они любят хоккей.

Как это связано ?
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Тоже письма пишут, Владислав?
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Владислав Коньяк
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Третьяка и в России уважают, как легенду хоккея, как общественного деятеля в хоккее, и даже как главу ФХР в начальный период.
Но последние лет 15 это бесполезная, беспринципная, лицемерная говорящая голова, фигура надутая значимостью, продавшая совесть за тщеславие и материальные блага. Какое к ней может быть уважение у хоккейных болельщиков?
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Бобр относительно высказываний поляков против него: «это личное дело каждого из них…»… большинство за меня курв! ☝️💪💪🦫🏆🤣
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