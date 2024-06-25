Третьяк о санкциях Канады против него: «Это личное дело руководства страны. Большинство канадцев меня знают и уважают»
Владислав Третьяк высказался о санкциях против него со стороны Канады.
Ранее Министерство иностранных дел Канады выпустило заявление, в котором было указано, что вводит санкции против Третьяка.
Такой же релиз был выпущен и в феврале 2023 года. В новом документе был изменен только год рождения президента ФХР и депутата Государственной думы – с ошибочного 1962 года на правильный 1952-й.
– У вас остались друзья в Канаде, кто вам сочувствует?
– Конечно. То, что решило руководство о санкциях, – это их личное дело. Большинство канадцев меня поддерживают, знают и уважают. Они любят хоккей.
Сегодня у нас 64 хоккеиста играют в Северной Америке и все их уважают. Посмотрите, как поздравляли Бобровского. Политики там никакой нет, – сказал бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА.
В 1989 году Третьяк стал первым советским хоккеистом, включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.
Третьяк больше года под санкциями Канады, для которой воспитал топ-вратаря. И сам мог перейти в «Монреаль»
Ага. Как геостратега.
Как это связано ?
Но последние лет 15 это бесполезная, беспринципная, лицемерная говорящая голова, фигура надутая значимостью, продавшая совесть за тщеславие и материальные блага. Какое к ней может быть уважение у хоккейных болельщиков?