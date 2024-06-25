Барков о том, что передал Кубок Стэнли Бобровскому: «Он это заслужил. Его игра – главная причина успеха «Флориды»

Александр Барков объяснил свое решение передать Кубок Стэнли Сергею Бобровскому.

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

35-летний россиянин получил трофей от капитана «Пантерс». Это 1-й случай в истории НХЛ, когда капитан победившей команды сразу после вручения и круга почета передал приз вратарю.

«Он это заслужил. Он уже давно в лиге и был невероятен в каждой игре в течение всего сезона. Его игра – главная причина нашего успеха», – сказал Барков.

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