Барков о том, что передал Кубок Стэнли Бобровскому: «Он это заслужил. Его игра – главная причина успеха «Флориды»
Александр Барков объяснил свое решение передать Кубок Стэнли Сергею Бобровскому.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
35-летний россиянин получил трофей от капитана «Пантерс». Это 1-й случай в истории НХЛ, когда капитан победившей команды сразу после вручения и круга почета передал приз вратарю.
«Он это заслужил. Он уже давно в лиге и был невероятен в каждой игре в течение всего сезона. Его игра – главная причина нашего успеха», – сказал Барков.
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Все правильно.
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!