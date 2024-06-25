Барков о том, что передал Кубок Стэнли Бобровскому: «Он это заслужил. Его игра – главная причина успеха «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков объяснил свое решение передать Кубок Стэнли Сергею Бобровскому.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

35-летний россиянин получил трофей от капитана «Пантерс». Это 1-й случай в истории НХЛ, когда капитан победившей команды сразу после вручения и круга почета передал приз вратарю. 

«Он это заслужил. Он уже давно в лиге и был невероятен в каждой игре в течение всего сезона. Его игра – главная причина нашего успеха», – сказал Барков. 

Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

27 комментариев
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Это было конечно красиво. Капитан с большой буквы!
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Ответ Сергей Фетисов
Пусть Саша и финн,но папу помню по Спартаку.Если бы не 90е...Спасибо за вклад в победу!!!За уважение к игре Бобровского.
Не финн, а гражданин Финляндии.
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Пусть Саша и финн,но папу помню по Спартаку.Если бы не 90е...Спасибо за вклад в победу!!!За уважение к игре Бобровского.
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Ответ Kyle Cumiskey
Я так понимаю, что сегодня все идем всё-таки в МакДональдс)
У учётом того, что сожрал Макдэвида именно наш Бобровский - во Вкусно и Точку! :)
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Кому если не Бобровскому?

Все правильно.
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Барков конечно красавчик! Боб определённо заслужил это!)
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Я так понимаю, что сегодня все идем всё-таки в МакДональдс)
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Лютый вратарь это топ
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Супер, респект. Это высшая точка в карьере Бобровского.
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Когда Бэтмен объявил о вручении Конн Смайта Коннору, трибуны заухали, а потом начали скандировать Bobby, Bobby! Во Флориде все и так знают, кто самый ценный игрок Кубка Стенли
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Ну вот боб опять топ. А 48 часов назад был не топ. Никак не пойму этих фанхейтеров.
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Ответ Руслан Диниев
Не финн, а гражданин Финляндии.
У Баркова и российское гражданство есть.
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Ответ DirtyHarry 44
Комментарий скрыт
Ротенберг- фин
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Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!
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Серега просто моральный терминатор, он в огне и команда побеждает. Прав кеп, Боб главная причина успеха!!!
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Сергей играл весь год отлично,пару игр не получилось в финальной серии, но самое главное он теперь с кубком, тяжело было смотреть 10 минут 3-го периода, переживал как за родного, поздравляю от всей души!!!
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Браво, все по делу, так и должно быть.
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Прав 💯 процентов!!
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МОЛОДЦЫ ПАРНИ !!! КАК ЖЕ РАДОСТНО ЗА ВАС !!! СЕРЕГА ВЫСТРАДАЛ !!! И ВСЕМ ВСЕ ОТВЕТИЛ...ЗА БОЛЬШОЙ КОНТРАКТ !!! ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ФЛОРИДЫ...РУССКИЙ ВРАТАРЬ ПОДАРИЛ КУБОК И ПРАЗДНИК на всех местных пляжах )
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Ответ Сергей Фетисов
Пусть Саша и финн,но папу помню по Спартаку.Если бы не 90е...Спасибо за вклад в победу!!!За уважение к игре Бобровского.
Папе когда выступал во второй половине 90-ых на ЧМ за националку безусловно крайне недоставало подобного кипера в своей команде
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Ответ Жизненная
У Баркова и российское гражданство есть.
Как знать возможно когда нибудь все таки увидим его в форме сб России на каком то неофиц турнире
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Ответ Сергей Фетисов
Пусть Саша и финн,но папу помню по Спартаку.Если бы не 90е...Спасибо за вклад в победу!!!За уважение к игре Бобровского.
Правда очень жаль что он не выступал за нашу сборную. Ну хоть может играть за Финляндию.
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Всё правильно, капитан! Молодцы!
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Ответ trouble_shooter
У учётом того, что сожрал Макдэвида именно наш Бобровский - во Вкусно и Точку! :)
😂😂💪💪
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Ответ trouble_shooter
У учётом того, что сожрал Макдэвида именно наш Бобровский - во Вкусно и Точку! :)
Тогда уж BobrKing
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