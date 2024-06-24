«Оттава» может выкупить контракт Хэмоника. У хоккеиста есть запрет на обмен и договор на 1,1 млн долларов

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Трэвис Хэмоник Хоккей

«Оттава» может выкупить контракт Трэвиса Хэмоника.

Действующее соглашение 33-летнего защитника с зарплатой 1,1 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

Также в договоре игрока прописан полный запрет на обмен.

Сообщается, что канадский клуб, скорее всего, выкупит соглашение хоккеиста.

В нынешнем сезоне Трэвис Хэмоник набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 10» в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

2 комментария
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При выкупе в платежку пойдет 367к на 2 года. Получим экономию 733к в ведомости этого года. Без него пока 14 человек в основе, остаток в платежке 13,342 млн, а подписать надо минимум 6-х. Не густо..........
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А вообще по выкупам будет ясно только через 48 часов после 7-го матча финала, а именно 27 июня примерно в 6 утра по Москве. Ждать осталось не долго.
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