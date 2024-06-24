«Оттава» может выкупить контракт Хэмоника. У хоккеиста есть запрет на обмен и договор на 1,1 млн долларов

«Оттава» может выкупить контракт Трэвиса Хэмоника.

Действующее соглашение 33-летнего защитника с зарплатой 1,1 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

Также в договоре игрока прописан полный запрет на обмен.

Сообщается, что канадский клуб, скорее всего, выкупит соглашение хоккеиста.

В нынешнем сезоне набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 10» в 48 матчах регулярного чемпионата .