«Оттава» может выкупить контракт Хэмоника. У хоккеиста есть запрет на обмен и договор на 1,1 млн долларов
«Оттава» может выкупить контракт Трэвиса Хэмоника.
Действующее соглашение 33-летнего защитника с зарплатой 1,1 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.
Также в договоре игрока прописан полный запрет на обмен.
Сообщается, что канадский клуб, скорее всего, выкупит соглашение хоккеиста.
В нынешнем сезоне Трэвис Хэмоник набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 10» в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.