Толчинский о СКА: «Готовимся к сезону. Идем за кубком. Андронов – системный хоккеист, который нам нужен»
Сергей Толчинский оценил переходы Сергея Андронова и Михаила Григоренко в СКА.
– Роман Борисович Ротенберг говорил, что вы постоянно на связи, на созвоне. Зачем такой пристальный контроль за вами?
– Готовимся к сезону. Идем за кубком.
– Как оцените новичка СКА Сергея Андронова?
– Это отличное дополнение к нашей команде.
Это классный центральный нападающий, сильные качества которого все знают. Он очень трудолюбивый и системный игрок, который нам нужен.
– Григоренко перешел в СКА из ЦСКА. Нет ощущения, что у вас может получиться звено из ЦСКА?
– Возможно, что такое будет.
Это отличный трансфер, хорошее усиление команды. Мы ждем предсезонки и начала сезона, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
мда
но Система не всех принимает!