Толчинский о СКА: «Готовимся к сезону. Идем за кубком. Андронов – системный хоккеист, который нам нужен»

Теги СКА Сергей Андронов КХЛ Михаил Григоренко Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский оценил переходы Сергея Андронова и Михаила Григоренко в СКА.

– Роман Борисович Ротенберг говорил, что вы постоянно на связи, на созвоне. Зачем такой пристальный контроль за вами?

– Готовимся к сезону. Идем за кубком.

– Как оцените новичка СКА Сергея Андронова?

– Это отличное дополнение к нашей команде.

Это классный центральный нападающий, сильные качества которого все знают. Он очень трудолюбивый и системный игрок, который нам нужен. 

Григоренко перешел в СКА из ЦСКА. Нет ощущения, что у вас может получиться звено из ЦСКА?

– Возможно, что такое будет.

Это отличный трансфер, хорошее усиление команды. Мы ждем предсезонки и начала сезона, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

6 комментариев
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В ска все говорят шаблонами. На общем собрании, наверное, рассказали как себя вести с прессой и как отвечать на вопросы. Почти , как крепостные. «Идем за кубком…» . В прошлом году все в один голос вопили , что идут за кубком . И Автомобилист красиво вам сделал от души всем от руководства до игроков. Дай бог и в этом году вышвырнут вас.
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Кубок водоСКАчки?😉 (шутка )
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Они походу уже угарают в открытую
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Системный Андронов внедрился в систему.
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Макдевид то не подошёл...
мда
но Система не всех принимает!
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теперь все в ске говорят про систему?
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