Толчинский о СКА: «Готовимся к сезону. Идем за кубком. Андронов – системный хоккеист, который нам нужен»

Сергей Толчинский оценил переходы Сергея Андронова и Михаила Григоренко в СКА.

– Роман Борисович Ротенберг говорил, что вы постоянно на связи, на созвоне. Зачем такой пристальный контроль за вами?

– Готовимся к сезону. Идем за кубком.

– Как оцените новичка СКА Сергея Андронова?

– Это отличное дополнение к нашей команде.

Это классный центральный нападающий, сильные качества которого все знают. Он очень трудолюбивый и системный игрок, который нам нужен.

– перешел в СКА из ЦСКА. Нет ощущения, что у вас может получиться звено из ЦСКА?

– Возможно, что такое будет.

Это отличный трансфер, хорошее усиление команды. Мы ждем предсезонки и начала сезона, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.