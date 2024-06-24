Кюмпер принимал душ, когда узнал об обмене из «Вашингтона». Голкиперу о переходе сообщила жена
Дарси Кюмпер рассказал о том, как узнал об обмене в «Лос-Анджелес».
Голкипера обменяли в «Лос-Анджелес» из «Кэпиталс».
Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.
«Я принимал душ, и моя жена подошла, схватила меня и сказала: «Я думаю, нас обменяли». Это был довольно странный способ узнать об этом.
Пришлось многое обдумать, но мы очень рады переходу. Нужно разобраться с кое-какими логистическими вопросами, но с точки зрения хоккея мы очень рады», – сказал Дарси Кюмпер.
или как?
Жена наверное рада больше всех