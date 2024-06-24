Кюмпер принимал душ, когда узнал об обмене из «Вашингтона». Голкиперу о переходе сообщила жена

Теги Вашингтон Лос-Анджелес НХЛ Дарси Кюмпер Хоккей

Дарси Кюмпер рассказал о том, как узнал об обмене в «Лос-Анджелес».

Голкипера обменяли в «Лос-Анджелес» из «Кэпиталс».

Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.

«Я принимал душ, и моя жена подошла, схватила меня и сказала: «Я думаю, нас обменяли». Это был довольно странный способ узнать об этом.

Пришлось многое обдумать, но мы очень рады переходу. Нужно разобраться с кое-какими логистическими вопросами, но с точки зрения хоккея мы очень рады», – сказал Дарси Кюмпер.

19 комментариев
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Схватила за что, Дарси?
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Ну хоть не какал
+15
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+12
Ответ I. S.
Схватила за что, Дарси?
за "клюшку"
+11
-2
+9
А уж как мы рады...
+5
-1
+4
Ответ I. S.
Схватила за что, Дарси?
За шайбы ))
+2
0
+2
Это было ожидаемо почти с самого начала сезона. Наверно почти все знали что этот сезон для вашиков переходный. И что многие пойдут на обмен это был секрет полишинеля.
+2
-1
+1
наверно это был эпичный обмен😁😁 просто как в фильме любовь- морковь
+1
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+1
Ответ Minsk Belarus
за "клюшку"
А ведь у вратарей клюшки больше, чем у полевых, надо с правильной стороны хватать
+1
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Ответ Tosha Snytin
Ну хоть не какал
Почему не какал?
+2
-1
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Ответ NACfoRekcuF
Почему не какал?
не ну если Вы считаете, что он это в душе делал, при этом его жена обнимала..
или как?
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Это точно? Может на горшке сидел и телеграмм читал? Хорошая новость (нет)
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"Нас")
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К океану поближе, кайф же.
Жена наверное рада больше всех
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Ответ 1983kashey
А ведь у вратарей клюшки больше, чем у полевых, надо с правильной стороны хватать
Мнение профессионала)
0
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Ответ Minsk Belarus
за "клюшку"
А не было бы "клюшки", училась бы на скользком кафеле
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Ответ I. S.
Схватила за что, Дарси?
Так она и обращается во множественном числе - нас (и за то что схватила) обменяли.
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Ответ Minsk Belarus
за "клюшку"
может за блин?
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