Кюмпер принимал душ, когда узнал об обмене из «Вашингтона». Голкиперу о переходе сообщила жена

Дарси Кюмпер рассказал о том, как узнал об обмене в «Лос-Анджелес».

Голкипера обменяли в « » из «Кэпиталс».

Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате в этом сезоне, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.

«Я принимал душ, и моя жена подошла, схватила меня и сказала: «Я думаю, нас обменяли». Это был довольно странный способ узнать об этом.

Пришлось многое обдумать, но мы очень рады переходу. Нужно разобраться с кое-какими логистическими вопросами, но с точки зрения хоккея мы очень рады», – сказал .