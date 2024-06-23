Толчинский сыграл вничью в шахматы с гроссмейстером Карякиным: «Я у него пару пешек украл просто. Он, конечно, это заметил. У меня не такой сильный уровень игры»
Сергей Толчинский рассказал о шахматной партии с Сергеем Карякиным.
Гроссмейстер проводил сеанс одновременной игры с хоккеистами СКА и воспитанниками школы «Красная Машина Юниор». Толчинский сыграл с Карякиным вничью.
– Сергей Карякин отмечал вас как хорошего игрока в шахматы. Как Вы пришли к тому, что выступали наравне с гроссмейстером?
– Да не, я же у него пару пешек украл просто. Он, конечно, все это заметил. Просто Сергей долго ходил, у меня было время подумать.
У меня не такой сильный уровень игры. В приложение на телефоне тоже давно не заходил. Недавно открыл: летел всем подряд, все проигрывал. Поэтому перестал, немного расстроился.
Рейтинг у меня небольшой. Слежу за шахматами, на некоторые каналы подписан. Раньше чаще играл. Сейчас подзабросил что-то, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
Так я его через бедро с захватом
Или ход конëм по голове.".
Свидлер дал ему поиграть и не стал уничтожать в дебюте. Денисов конечно молодец (уровень показал), но если бы гросс за дело сначала взялся, то никакой ничьи бы не было.