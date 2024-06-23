Толчинский сыграл вничью в шахматы с гроссмейстером Карякиным: «Я у него пару пешек украл просто. Он, конечно, это заметил. У меня не такой сильный уровень игры»

Сергей Толчинский рассказал о шахматной партии с Сергеем Карякиным.

Гроссмейстер проводил сеанс одновременной игры с хоккеистами СКА и воспитанниками школы «Красная Машина Юниор». Толчинский сыграл с Карякиным вничью.

– Сергей Карякин отмечал вас как хорошего игрока в шахматы. Как Вы пришли к тому, что выступали наравне с гроссмейстером?

– Да не, я же у него пару пешек украл просто. Он, конечно, все это заметил. Просто Сергей долго ходил, у меня было время подумать.

У меня не такой сильный уровень игры. В приложение на телефоне тоже давно не заходил. Недавно открыл: летел всем подряд, все проигрывал. Поэтому перестал, немного расстроился.

Рейтинг у меня небольшой. Слежу за шахматами, на некоторые каналы подписан. Раньше чаще играл. Сейчас подзабросил что-то, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.