Толчинский сыграл вничью в шахматы с гроссмейстером Карякиным: «Я у него пару пешек украл просто. Он, конечно, это заметил. У меня не такой сильный уровень игры»

Теги СКА Сергей Карякин КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Толчинский рассказал о шахматной партии с Сергеем Карякиным.

Гроссмейстер проводил сеанс одновременной игры с хоккеистами СКА и воспитанниками школы «Красная Машина Юниор». Толчинский сыграл с Карякиным вничью.

– Сергей Карякин отмечал вас как хорошего игрока в шахматы. Как Вы пришли к тому, что выступали наравне с гроссмейстером?

– Да не, я же у него пару пешек украл просто. Он, конечно, все это заметил. Просто Сергей долго ходил, у меня было время подумать.

У меня не такой сильный уровень игры. В приложение на телефоне тоже давно не заходил. Недавно открыл: летел всем подряд, все проигрывал. Поэтому перестал, немного расстроился.

Рейтинг у меня небольшой. Слежу за шахматами, на некоторые каналы подписан. Раньше чаще играл. Сейчас подзабросил что-то, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

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5 комментариев
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У меня не такой сильный уровень... Давай готовься с Романом Борисовичем с приложением он-лайн тренер. Будешь заявляться в шахматы .
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"Если он меня прикончит матом
Так я его через бедро с захватом
Или ход конëм по голове.".
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«У меня все ходы записаны!»
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Это с той же оперы как Денисов со Свидлером ничейку скатал)
Свидлер дал ему поиграть и не стал уничтожать в дебюте. Денисов конечно молодец (уровень показал), но если бы гросс за дело сначала взялся, то никакой ничьи бы не было.
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А Ротенберг партейку бы зацепил ...он могёт
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