Экс-ведущая СКА ТВ Зухра включила Макгрегора, Неймара, Холанда, Лундквиста, Ковальчука, Кросби, Зидана и Бэкхэма в рейтинг самых сексуальных спортсменов

Зухра Уразбахтина назвал самых сексуальных спортсменов.

« . Не спрашивайте, почему. Мне кажется, что он очень сексуален.

Я считаю сексуальным, хотя он тупой, конечно, совершает очень много ошибок.

Я считаю сексуальным, хоть он и специфичный, наверное, для некоторых.

Я считаю сексуальным мужчиной. И пусть будет – мне кажется, Ковальчук очень сексуальный.

Давайте нарушим правило и назовем еще одного – Сидни Кросби. Мне кажется, он тоже очень сексуальный», – сказала Зухра Уразбахтина.

Бывшая ведущая СКА ТВ также добавила в свой рейтинг самых сексуальных спортсменов Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма.