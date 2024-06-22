Экс-ведущая СКА ТВ Зухра включила Макгрегора, Неймара, Холанда, Лундквиста, Ковальчука, Кросби, Зидана и Бэкхэма в рейтинг самых сексуальных спортсменов

Теги Питтсбург Дэвид Бекхэм Сидни Кросби Илья Ковальчук НХЛ Хенрик Лундквист Зинедин Зидан Неймар КХЛ Конор Макгрегор Эрлинг Холанд Зухра Уразбахтина Хоккей

Зухра Уразбахтина назвал самых сексуальных спортсменов.

«Конор Макгрегор. Не спрашивайте, почему. Мне кажется, что он очень сексуален.

Я считаю Неймара сексуальным, хотя он тупой, конечно, совершает очень много ошибок.

Я считаю Эрлинга Холанда сексуальным, хоть он и специфичный, наверное, для некоторых.

Я считаю Хенрика Лундквиста сексуальным мужчиной. И пусть будет Илья Ковальчук – мне кажется, Ковальчук очень сексуальный.

Давайте нарушим правило и назовем еще одного – Сидни Кросби. Мне кажется, он тоже очень сексуальный», – сказала Зухра Уразбахтина.

Бывшая ведущая СКА ТВ также добавила в свой рейтинг самых сексуальных спортсменов Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма.

24 комментария
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Дзюба :"Валера Климов. Не спрашивайте, почему."
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Новость, которую мы ждали
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Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай Гюльчатай!
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Пиар- акция Зухры началась что ли,я не пойму?!))
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Спортивная журналистика 99лвл
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своё резюме (где все мы обычно подвираем) опубликовала?
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Хочет чтоб отжарили ее все одновременно
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Хто такая Хухра?
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А вот и аналитика из под руля подъехала
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Хорош пиарить эту мадам! В последние дни просто какой-то вал, не имеющий к спорту никакого отношения, или портал перестал быть таковым?!
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Кто бы ещё эту Зухру куда-нибудь включил
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Профурсетка
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Ещё Ромело Лукаку. У него... эммм... такая харизма.
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В понедельник пойду в офис, запишу рейтинх самых сексуальных какеистов по версии бабы Вали из клининга!. Спортс, не благодари.
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У кого не удалось отсоса…
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Ещё раз подтверждает, что бабское влечение генерируют датчик рандома, который у них в мозге находится. Если датчик выдал 0, то к ней хоть Брэд Питт подкатит, она его отбреет
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а что там думает бывший дворник с соседнего подъезда? очень хочу знать.
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Кросби ! :)))
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Я так понимаю открыт новый персонаж ?)
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Эта та самая . скандальная дама
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Ответ Рома Михалев
Дзюба :"Валера Климов. Не спрашивайте, почему."
Азмун тоже
+2
-2
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Ответ fussballer
Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай Гюльчатай!
Марина
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