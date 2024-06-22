«Благодаря патриотизму советских граждан от фашистской угрозы был спасен весь мир. Обещаем помнить великий подвиг предков». ФХР, СКА, ЦСКА и другие клубы КХЛ написали о Дне памяти и скорби

ФХР и клубы КХЛ опубликовали сообщения по поводу Дня памяти и скорби.

«22 июня в России – День памяти и скорби, день, когда мы вспоминаем о героизме защитников Отечества, о тех, кто выжил, и тех, кто погиб. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Помним!» – говорится в сообщении .

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мы чтим и всегда помним подвиг тех, кто отстоял в ней наше будущее. Никто не забыт, ничто не забыто», – сообщается в публикации СКА.

«83 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, одна из самых кровопролитных и трагических страниц в истории человечества. Благодаря мужеству, стойкости и патриотизму советских граждан от фашистской угрозы была спасена не только наша страна, но и весь мир. Мы скорбим о тех, кто погиб в войне, и обещаем всегда помнить великий подвиг наших предков», – говорится в посте .

Сообщения также опубликовали « », « », « », «Динамо», «Трактор» и другие клубы Фонбет Чемпионата КХЛ.