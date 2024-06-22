«Благодаря патриотизму советских граждан от фашистской угрозы был спасен весь мир. Обещаем помнить великий подвиг предков». ФХР, СКА, ЦСКА и другие клубы КХЛ написали о Дне памяти и скорби

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ФХР и клубы КХЛ опубликовали сообщения по поводу Дня памяти и скорби.

«22 июня в России – День памяти и скорби, день, когда мы вспоминаем о героизме защитников Отечества, о тех, кто выжил, и тех, кто погиб. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Помним!» – говорится в сообщении ФХР.

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мы чтим и всегда помним подвиг тех, кто отстоял в ней наше будущее. Никто не забыт, ничто не забыто», – сообщается в публикации СКА.

«83 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, одна из самых кровопролитных и трагических страниц в истории человечества. Благодаря мужеству, стойкости и патриотизму советских граждан от фашистской угрозы была спасена не только наша страна, но и весь мир. Мы скорбим о тех, кто погиб в войне, и обещаем всегда помнить великий подвиг наших предков», – говорится в посте ЦСКА.

Сообщения также опубликовали «Авангард», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Динамо», «Трактор» и другие клубы Фонбет Чемпионата КХЛ.

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54 комментария
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Какая ирония: Кооператив мертвой хваткой вцепился в память об СССР, который сам же и помог разрушить (напомню, персонаж на букву П обслуживает интересы как раз тех персонажей, которые разрушили СССР и/или были прямыми бенефициарами этого процесса).
+38
-13
+25
Погибло около двадцати семи миллионов граждан великого Советского Союза. Всех национальностей: русских, евреев, татар, чеченцев, украинцев, казахов и т.д. Стариков и детей, под пулями и от голода, в лагерях смерти и госпиталях. Забывать нельзя никогда. И не забудем.
+34
-11
+23
В итоге стали тем, с чем боролись
Историческая ироничность
+23
-7
+16
Жалко, что в 1917 никто не спас нашу страну от большевизма
+40
-25
+15
Тогда воевали за страну, сейчас за чьи-то деньги
+22
-8
+14
Ответ Mitrophane
О чем ваш комментарий тогда? Западная Украина вообще сотрудничала с нацистами во время ВОВ, а сейчас по всей Украине сносят памятники советским воинам. Они предали своих предков, воевавших против нацистской Германии, так-то.
У нас президентом Чечни сидит человек, который не 80, а 30 лет назад воевал (с оружием) против российских солдат. И никого это не смущает. Ни Вас, ни президента, ни других "патриотов"). Лицемерие, получается.
+15
-3
+12
Ответ MoRo
Жалко, что в 1917 никто не спас нашу страну от большевизма
Ну не спас, и ? Это преуменьшает заслуг советского народа ?
+12
-6
+6
Ответ Lina Starkova
Тогда Гитлер просто бы нас уничтожил. Царская Россия очень слаба была в начале 20-го века.
Или Гитлера возможно бы не было
+5
0
+5
Ответ Lina Starkova
Тогда Гитлер просто бы нас уничтожил. Царская Россия очень слаба была в начале 20-го века.
Не имеет смысла фантазировать, история не терпит сослагательных наклонений.
Я тоже могу - к 41 году без голодомора с миллионными потерями, без расстрелов офицеров, с Сикорским, который бы конструировал самолеты и вертолеты закончили бы войну к августу 41 в Берлине и сейчас бы пили Баварское, имели бы дачу в Мюнхенской губернии
+4
0
+4
Ответ antonio1589
Современные украинцы сделали все, чтобы уничтожить всю память о тех событиях, а их так называемый президент аплодирует стоя в канадском парламенте тому, кто убивал его же предков.
Да, согласен, лучше, когда президент твоей страны называет "Новой элитой" бывших зеков и уголовников, которые получают государственные награды и лично его помилование, а потом, возвращаясь назад снова творят беспредел! Вот это президент здорового человека!
+5
-2
+3
Ответ Lina Starkova
Тогда Гитлер просто бы нас уничтожил. Царская Россия очень слаба была в начале 20-го века.
Вы в школе учились? Видели на карте хотя бы, где немцев остановили в 1916-м, и куда они дошли к 1942-му? И это при том, что до 33-го года немцам нельзя было армию держать больше 100 тысяч, их давили экономически репарациями и было куча других ограничений. А к 1914-му году Германская империя находилась на пике своего военного могущества, за несколько десятилетий до этого немцы во Францию вошли, как нож в масло. Я уже не говорю о том, что никакого Гитлера в принципе бы не было. Усиление правых партий в Европе и стало реакцией на большевизм, большевистские репрессии и красный террор, который нацисты назвали "еврейским". Коммунисты рвались к власти и в Германии, Коминтерн постоянно мутил воду, и это подогревало симпатии к ультраправым.
+3
0
+3
Вечная слава советскому народу-победителю. Тогда наши предки из 15 республик вместе (!!!) победили врага.
+4
-1
+3
Ответ Виктор Иванович
А весь остальной мир сидел, сложа руки и никоим образом не оттягивал на себя немецкие дивизии в Африке и Западной Европе.
Так оттягивал, что за всё время до высадки в Нормандии оттянул в объёме и качестве, сравнимом с тем, который был задействован в одном крупном сражении на нашем ТВД.

Африка - оттянули маленько. В основном - итальянские дивизии. Которые если бы были на нашем фронте, то наши армии бы могли прорваться в большем количестве мест.

Франция - хорошо оттягивала мощные немецкие части, размещая их у себя на отдых и пополнение. ) Плюс второсортные дивизии обороны побережья (непригодные для нашего ТВД).

В 1943 году добавился фронт в Италии. Но убавился в Африке, поэтому примерно то на то и вышло по оттягиванию.

С лета 1944 года - да, пошёл объём и тогда можно уже говорить, что кто-то реально оттягивал немецкие дивизии.
+5
-3
+2
Ответ Виктор Морев
6 Украинцы Отреклись (сами) от Нашей Победы во Второй Мировой Войне.
Дада, и Северная Корея великий друг
+4
-2
+2
Ответ Alex Stanley
Как моему отцу рассказывал его дед, на хутор пришли специальные люди и поставили перед выбором - либо все идут на фронт, либо расстрел как врагов народа. Вот такой патриотизм.
Враньё, не поддающееся логике.
+8
-6
+2
Ответ prist
Комментарий удален модератором
Это информация из статьи генерал-полковника юстиции А. Муранова «Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны».
+2
-1
+1
Ответ Alex Stanley
Как моему отцу рассказывал его дед, на хутор пришли специальные люди и поставили перед выбором - либо все идут на фронт, либо расстрел как врагов народа. Вот такой патриотизм.
Количественное сравнение случаев применения смертной казни (трибунал) к своим солдатам в годы Второй мировой войны.
США: 146
Франция: 102
Великобритания: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
+6
-5
+1
Ответ Фан Рубина
Так оттягивал, что за всё время до высадки в Нормандии оттянул в объёме и качестве, сравнимом с тем, который был задействован в одном крупном сражении на нашем ТВД. Африка - оттянули маленько. В основном - итальянские дивизии. Которые если бы были на нашем фронте, то наши армии бы могли прорваться в большем количестве мест. Франция - хорошо оттягивала мощные немецкие части, размещая их у себя на отдых и пополнение. ) Плюс второсортные дивизии обороны побережья (непригодные для нашего ТВД). В 1943 году добавился фронт в Италии. Но убавился в Африке, поэтому примерно то на то и вышло по оттягиванию. С лета 1944 года - да, пошёл объём и тогда можно уже говорить, что кто-то реально оттягивал немецкие дивизии.
А мне в советские времена в школе рассказывали, что Москву спасли резервы из сибири и дальнего востока. И никак у меня в голове не складывалось, как же оттуда войска увели хотя Япония была союзником Германии.
+1
0
+1
Ответ Фан Рубина
Потому что они перешли на сторону проигравших и приняли ложные идеи. Как у героев могут отобрать звание героя за то, что они что-то не то натворили, так и эти "товарищи" вычёркиваются из списка, пока не исправятся.
Давайте на одну минуту представим что Ваше представление о мире не бред сумасшедшего, ну, или, как минимум дедовское. Как действия внуков и правнуков перечёркивают подвиги и самоотверженность дедов и прадедов?
Настоящих героев, а не уголовников и убийц из колоний, которые воюют за деньги и от безвыходности.
+2
-1
+1
и благодаря приказу 227
+8
-7
+1
Ответ Виктор Морев
был Западный Германский (немецкий) третий Рейх, после падения Германского Рейха (с помощью Русских Людей) эстафета от Германского Западного Рейха перешла к Четвёртому USA and GBR-овскому Англосаксонскому Западному Рейху (самому могущественному из всех Западных Рейхов). Задача Простых Русских Людей (Лучших из Них) Проста и Понятна: Помочь USA and GBR-овскому Англосаксонскому Четвёртому Западному Рейху Проследовать Вслед за Германским (немецким) третьим Западным Рейхом. и уроженцы Страны со Столицей в Москве - Сию Задачу Выполнят и Исполнят.
А главная у них, английская королева за которой стоят массоны. А вот за масонами должны быть инопланетяне. Вот кто -за ними не знаю пока. Не может быть что бы за ними никого не было.
+2
-1
+1
Обещаем помнить великий подвиг, но украинцы уже не считаются, ага
+10
-9
+1
СПАСИБО СССР, Сталину И.В. и советскому народу!!! А ирония в том, что закрывая Мавзолей, апогей Победы над фашизмом, нынешняя власть тащит народ к патриотизму ради своей выгоды!
+11
-10
+1
бесстыдное манипулирование историческими фактами:
вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, вторжением гитлеровских войск в польшу,
23 сентября 1939 года в оккупированном фашистами польском городе - брест, прошел совместный парад гитлеровских и советских военных, завершившийся передачей бреста с поднятием советского флага...
так называемой "великой отечественной войны", героизма и гибели 60млн советских людей не было бы,
без циничного брестского приквела двух монстров в борьбе за мировое господство...
каждый раз в истории сапиенсов, когда появлялись подобные нелюди, всё заканчивалось, заканчивается и будет заканчиваться так, как надо цивилизации сапиенсов...
кого-то история учит, кого-то...даже не пытается, в силу их генетической обреченности...
+3
-2
+1
Ответ MoRo
Количественное сравнение случаев применения смертной казни (трибунал) к своим солдатам в годы Второй мировой войны. США: 146 Франция: 102 Великобритания: 40 Германия: 7810 СССР: 157593
Комментарий удален модератором
Ответ MoRo
Это информация из статьи генерал-полковника юстиции А. Муранова «Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны».
На второй вопрос ответь
0
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0
Ответ Lina Starkova
Вечная слава советскому народу-победителю. Тогда наши предки из 15 республик вместе (!!!) победили врага.
В 15 республик входили Эстония,,Латвия и Литва.
+1
-1
0
Ответ Alex Stanley
Как моему отцу рассказывал его дед, на хутор пришли специальные люди и поставили перед выбором - либо все идут на фронт, либо расстрел как врагов народа. Вот такой патриотизм.
специальные люди из ТЦК
0
0
0
Ответ Фан Рубина
Так оттягивал, что за всё время до высадки в Нормандии оттянул в объёме и качестве, сравнимом с тем, который был задействован в одном крупном сражении на нашем ТВД. Африка - оттянули маленько. В основном - итальянские дивизии. Которые если бы были на нашем фронте, то наши армии бы могли прорваться в большем количестве мест. Франция - хорошо оттягивала мощные немецкие части, размещая их у себя на отдых и пополнение. ) Плюс второсортные дивизии обороны побережья (непригодные для нашего ТВД). В 1943 году добавился фронт в Италии. Но убавился в Африке, поэтому примерно то на то и вышло по оттягиванию. С лета 1944 года - да, пошёл объём и тогда можно уже говорить, что кто-то реально оттягивал немецкие дивизии.
Великобритания вступила во Вторую мировую 1 сентября 1939 года. США - после Перл-Харбора,в декабре 1941 года.
Но у нас все взоры на Европу.
Так же как было поражение в Крымской войне при Николае Первом,но никто не помнит почему. А там и на Дальгем Востоке были битвы,которые Россия проиграла. Но все обращают внимание на военные действия в европейской части.
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Ответ Добрый_Ээх
они сами выбрали свою сторону
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