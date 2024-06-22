«Благодаря патриотизму советских граждан от фашистской угрозы был спасен весь мир. Обещаем помнить великий подвиг предков». ФХР, СКА, ЦСКА и другие клубы КХЛ написали о Дне памяти и скорби
ФХР и клубы КХЛ опубликовали сообщения по поводу Дня памяти и скорби.
«22 июня в России – День памяти и скорби, день, когда мы вспоминаем о героизме защитников Отечества, о тех, кто выжил, и тех, кто погиб. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Помним!» – говорится в сообщении ФХР.
«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Мы чтим и всегда помним подвиг тех, кто отстоял в ней наше будущее. Никто не забыт, ничто не забыто», – сообщается в публикации СКА.
«83 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, одна из самых кровопролитных и трагических страниц в истории человечества. Благодаря мужеству, стойкости и патриотизму советских граждан от фашистской угрозы была спасена не только наша страна, но и весь мир. Мы скорбим о тех, кто погиб в войне, и обещаем всегда помнить великий подвиг наших предков», – говорится в посте ЦСКА.
Сообщения также опубликовали «Авангард», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Динамо», «Трактор» и другие клубы Фонбет Чемпионата КХЛ.
Историческая ироничность
Я тоже могу - к 41 году без голодомора с миллионными потерями, без расстрелов офицеров, с Сикорским, который бы конструировал самолеты и вертолеты закончили бы войну к августу 41 в Берлине и сейчас бы пили Баварское, имели бы дачу в Мюнхенской губернии
Африка - оттянули маленько. В основном - итальянские дивизии. Которые если бы были на нашем фронте, то наши армии бы могли прорваться в большем количестве мест.
Франция - хорошо оттягивала мощные немецкие части, размещая их у себя на отдых и пополнение. ) Плюс второсортные дивизии обороны побережья (непригодные для нашего ТВД).
В 1943 году добавился фронт в Италии. Но убавился в Африке, поэтому примерно то на то и вышло по оттягиванию.
С лета 1944 года - да, пошёл объём и тогда можно уже говорить, что кто-то реально оттягивал немецкие дивизии.
США: 146
Франция: 102
Великобритания: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
Настоящих героев, а не уголовников и убийц из колоний, которые воюют за деньги и от безвыходности.
вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, вторжением гитлеровских войск в польшу,
23 сентября 1939 года в оккупированном фашистами польском городе - брест, прошел совместный парад гитлеровских и советских военных, завершившийся передачей бреста с поднятием советского флага...
так называемой "великой отечественной войны", героизма и гибели 60млн советских людей не было бы,
без циничного брестского приквела двух монстров в борьбе за мировое господство...
каждый раз в истории сапиенсов, когда появлялись подобные нелюди, всё заканчивалось, заканчивается и будет заканчиваться так, как надо цивилизации сапиенсов...
кого-то история учит, кого-то...даже не пытается, в силу их генетической обреченности...
Но у нас все взоры на Европу.
Так же как было поражение в Крымской войне при Николае Первом,но никто не помнит почему. А там и на Дальгем Востоке были битвы,которые Россия проиграла. Но все обращают внимание на военные действия в европейской части.