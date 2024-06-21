Федор Конюхов: «Мой любимый спортсмен – это Третьяк. Не просто так в деревне Федора Конюхова построенную коробку назвали его именем, да еще ее освятили»
Федор Конюхов назвал Владислава Третьяка любимым спортсменом.
– Федор, у вас есть любимый вид спорта?
– Это смотря с какой стороны посмотреть на ваш вопрос.
Если говорить о тех видах спорта, которые на слуху, то мне нравится хоккей. Там выступают нормальные ребята.
– Правда, что ваш сын за «Трактор» болеет?
– Да, потому что у нас родственники из Челябинской области.
Вообще мой любимый спортсмен – это Владислав Третьяк, и не просто так в деревне Федора Конюхова построенную хоккейную коробку мы назвали его именем, да еще ее освятили.
А если говорить о том спорте, который я по-настоящему люблю, то конечно, это альпинизм, скалолазание или вот голубиные гонки, – сказал известный путешественник Федор Конюхов.
Почему Третьяк считается топом вообще ?) Всем понятно что Олимпиады выиграны не у топ Канады и США, а однажды вообще студентам проиграли )
Ну все, вот тебе новые сапоги, а тебе Людк, духи и помады!