Федор Конюхов: «Мой любимый спортсмен – это Третьяк. Не просто так в деревне Федора Конюхова построенную коробку назвали его именем, да еще ее освятили»

Теги Трактор Владислав Третьяк Федор Конюхов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Федор Конюхов назвал Владислава Третьяка любимым спортсменом.

– Федор, у вас есть любимый вид спорта?

– Это смотря с какой стороны посмотреть на ваш вопрос.

Если говорить о тех видах спорта, которые на слуху, то мне нравится хоккей. Там выступают нормальные ребята.

– Правда, что ваш сын за «Трактор» болеет?

– Да, потому что у нас родственники из Челябинской области.

Вообще мой любимый спортсмен – это Владислав Третьяк, и не просто так в деревне Федора Конюхова построенную хоккейную коробку мы назвали его именем, да еще ее освятили.

А если говорить о том спорте, который я по-настоящему люблю, то конечно, это альпинизм, скалолазание или вот голубиные гонки, – сказал известный путешественник Федор Конюхов.

14 комментариев
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Ну у человека реально чердак потёк окончательно, он о себе в третьем лице говорит.
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Есть ещё один ХОККЕИСТ - интересно почему не он ЛЮБИМЫ и почему не назвал его именем кАробку 🤪
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Как так? Человек в Чикаго был, предал Союз, алё, Федя
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Нашли наконец друг друга два престарелых друга!!!))
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Старость не радость.
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Ответ upuckuH
Какая стата у Третьяка на Кубке Канады ? Почему Третьяк считается топом вообще ?) Всем понятно что Олимпиады выиграны не у топ Канады и США, а однажды вообще студентам проиграли )
Ну Кубок Канады 1981 года посмотри его стату😂, а так согласен вообще ,,нулевой,, вратарь. Ничего не ловил по 10 шайб за игру пускал. И чего его так хвалят😂😂😂
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Ответ upuckuH
Какая стата у Третьяка на Кубке Канады ? Почему Третьяк считается топом вообще ?) Всем понятно что Олимпиады выиграны не у топ Канады и США, а однажды вообще студентам проиграли )
тоже интересно
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Что делает это новостной спорт на этой сайтовой географии
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Нормальные голуби
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Какая стата у Третьяка на Кубке Канады ?
Почему Третьяк считается топом вообще ?) Всем понятно что Олимпиады выиграны не у топ Канады и США, а однажды вообще студентам проиграли )
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Лельк, отец голубей недавно покупал??
Ну все, вот тебе новые сапоги, а тебе Людк, духи и помады!
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