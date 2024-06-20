Вратарь «Барыса» Паскуале перейдет в «Динамо». У вратаря 4 победы в 36 матчах прошлого сезона

Эдди Паскуале переходит в московское «Динамо» из «Барыса».

33-летний голкипер должен расторгнуть действующий контракт с казахстанским клубом.

После этого канадец подпишет соглашение с бело-голубыми в качестве свободного агента, сообщил журналист Михаил Зислис.

В прошедшем сезоне провел 36 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,12 шайбы и отражая 90,4% бросков.

В лиге Паскуале также выступал за «Локомотив» и «Металлург».