Вратарь «Барыса» Паскуале перейдет в «Динамо». У вратаря 4 победы в 36 матчах прошлого сезона
Эдди Паскуале переходит в московское «Динамо» из «Барыса».
33-летний голкипер должен расторгнуть действующий контракт с казахстанским клубом.
После этого канадец подпишет соглашение с бело-голубыми в качестве свободного агента, сообщил журналист Михаил Зислис.
В прошедшем сезоне Эдди Паскуале провел 36 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,12 шайбы и отражая 90,4% бросков.
В лиге Паскуале также выступал за «Локомотив» и «Металлург».
А статистика Паскаля по пропущенным шайбам такая же как у Бобровского в первых сезонах за тогда еще непонятного Флориду. Где был набор хороших игроков и тяжелые поиски путей стать одной командой