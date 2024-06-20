Вратарь «Барыса» Паскуале перейдет в «Динамо». У вратаря 4 победы в 36 матчах прошлого сезона

Теги возможные переходы КХЛ Барыс Динамо Михаил Зислис Эдди Паскуале Sports – Казахстан Хоккей

Эдди Паскуале переходит в московское «Динамо» из «Барыса».

33-летний голкипер должен расторгнуть действующий контракт с казахстанским клубом.

После этого канадец подпишет соглашение с бело-голубыми в качестве свободного агента, сообщил журналист Михаил Зислис.

В прошедшем сезоне Эдди Паскуале провел 36 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,12 шайбы и отражая 90,4% бросков.

В лиге Паскуале также выступал за «Локомотив» и «Металлург».

20 комментариев
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Ответ Faroe
Однозначно лучше Коновалова
Самое интересное, что Паскуале именно Коновалову проиграл конкуренцию в Локомотиве.
+25
-1
+24
Однозначно лучше Коновалова
+9
-1
+8
Ответ Beerfanidi
А он выступал за Минское Динамо?
Вот я отжег! С Глассом его перепутал. Извиняюсь
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Абрамов
Ну в Минском Динамо он то тащил 5-6 матчей, потом пару матчей феерил и привозил, потом опять тащил. Но как воротчик, он, на мой взгляд, повеселее Коновалова.
А он выступал за Минское Динамо?
+4
0
+4
4 победы!!! В 36 матчах! Это реально!? Такого я никогда не видел! Уникальная херня!
+4
-1
+3
Снова вылет во 2-3 раунде у Динамо.
+5
-2
+3
Ответ Faroe
Будем надеяться что прошедший сезон Паскуале просто не угадал с командой….а так конечно не хочется второй версии Коновалова
В смысле не угадал? Он после классного сезона в Локомотиве, на след сезон проиграл конкуренцию Коновалову и больше на свой уровень не выходил. В Металлурге он под Васей сидел. По сути весь уровень Эдди это сезон в Барысе и сезон в Локомотиве,все. Посредственный вратарь.Динамо бы лучше обратить внимание на свою спортшколу, может там есть что то путное. А так, считаю что Коновалов в разы сильнее Паскуале.
+2
0
+2
Это что выходит кот в мешке? Он такой нужен Динамо?
+1
0
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Ответ Dinamik1
Это что выходит кот в мешке? Он такой нужен Динамо?
Это знаешь как называется, мы работали над проблемной позицией, и её якобы решили. Сопин же сказал, что болельщиков удивит, вот пожалуйста
0
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Ответ Xell
Один фиг у них не чемпионский состав.
Я бы не так сказал, не чемпионский тренер. У Разина всё получилось бы лучше, вам повезло. Набор игроков неплохой, с Гусем если получится хороший.
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Ответ Xell
Один фиг у них не чемпионский состав.
Ну платежку 900 млн. забили под потолок.
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Ответ Caniball
Снова вылет во 2-3 раунде у Динамо.
Один фиг у них не чемпионский состав.
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Ответ 5kywn5cddd
4 победы!!! В 36 матчах! Это реально!? Такого я никогда не видел! Уникальная херня!
Барыс в нынешнем виде сложно назвать клубом уровня Кахаэль конечно. Доигрались в - Без легионеров
А статистика Паскаля по пропущенным шайбам такая же как у Бобровского в первых сезонах за тогда еще непонятного Флориду. Где был набор хороших игроков и тяжелые поиски путей стать одной командой
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Ответ Dima Lopatin
Странное суждение. Они пересекались в сезоне 20/21 и там гораздо чаще играл канадец. В регулярке в 2 раза больше матчей и все матчи в ПО
Он играл на волне предыдущего сезона. Коновалов еще молодой был и уже его поджимал. Но уже Паскуале проваливал сезон, но входить в ПО с молодым не решились. Но по окончании сезона его продлевать не стали, оставив основным Коновалова. На тот момент Илья был хорош.
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Ответ Ярославец75
Самое интересное, что Паскуале именно Коновалову проиграл конкуренцию в Локомотиве.
Странное суждение. Они пересекались в сезоне 20/21 и там гораздо чаще играл канадец. В регулярке в 2 раза больше матчей и все матчи в ПО
0
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0
Ответ Ярославец75
В смысле не угадал? Он после классного сезона в Локомотиве, на след сезон проиграл конкуренцию Коновалову и больше на свой уровень не выходил. В Металлурге он под Васей сидел. По сути весь уровень Эдди это сезон в Барысе и сезон в Локомотиве,все. Посредственный вратарь.Динамо бы лучше обратить внимание на свою спортшколу, может там есть что то путное. А так, считаю что Коновалов в разы сильнее Паскуале.
Спасибо за информацию, но прям расстроил. Игрок то известный, но никогда за ним не следил. А 33 года, значит основным берут.
0
0
0
Ответ Ярославец75
Самое интересное, что Паскуале именно Коновалову проиграл конкуренцию в Локомотиве.
Будем надеяться что прошедший сезон Паскуале просто не угадал с командой….а так конечно не хочется второй версии Коновалова
+1
-1
0
Ждали Хуску, а подписали Паскуале 😁
0
0
0
Макс Моторыгин, утри им нос на предсезонке. 36 игр, 4 победы это что за стата, кого взяли то? Ему скоро коньки вешать на гвоздик. То вектор на молодежь, теперь вектор на ветеранов. Это говорит о том, что в руководстве клуба дилетанты сидят. Продлить Кудашева ещё на два года🤦
0
0
0
Ну в Минском Динамо он то тащил 5-6 матчей, потом пару матчей феерил и привозил, потом опять тащил. Но как воротчик, он, на мой взгляд, повеселее Коновалова.
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