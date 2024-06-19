Бучельников об обмене в «Витязь»: «Благодарен СКА за то, что дал возможность развиваться в другом клубе. Все получится»

Дмитрий Бучельников прокомментировал свой обмен в «Витязь» из СКА.

– Новость о переходе в «Витязь» новостью для вас не стала ведь.



– Да, переговоры шли давно. Я рад и благодарен за тот шанс, который мне предоставили и , и « ». СКА – за то, что дал возможность развиваться в другом клубе. «Витязю» – за то, что взял меня под свое крыло. Все получится.

– То есть, вы готовы к тому, чтобы стать в «Витязе» одним из ведущих игроков: первое-второе звено, игровое время. Вы об этом шансе говорите?



– О шансе продолжить играть в (улыбается). Игровое время надо завоевать. Буду стараться, показывать себя. Главное – заслужить доверие тренеров. Своим шансом воспользоваться.

– Что скажете, только честно, о самом «Витязе»? Прошлый сезон был совсем неудачным, но и судить о «Витязе» только по этому сезону нельзя.



– В прошлом сезоне, когда мы играли с «Витязем» – встретились с очень боевитой такой командой. Очень быстрой, скоростной.

В этом году и хороших ребят в клубе оставили, и усилились – легионерами особенно. Поэтому нас ждет хорошая конкуренция за место в составе.

Надеюсь, в новом сезоне мы выйдем в плей-офф, который ждут от нас. Приложим все усилия и сделаем все для этого. Покажем себя! – сказал нападающий «Витязя» .