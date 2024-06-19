Светлов о финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» оттолкнулся ото дна, психология – на его стороне. Канадская машина, похоже, разогналась!»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Сергей Светлов Коннор Макдэвид Хоккей

Сергей Светлов высказался о 2 победах «Эдмонтона» подряд в финале Кубка Стэнли.

– В интервью после третьего матча финала, когда «Флорида» повела – 3-0, вы заметили, что только чудо спасет «Эдмонтон». Это чудо произошло?

– Пока нет, но финал постепенно переворачивается. «Эдмонтон», как говорится, оттолкнулся ото дна, теперь психология – на его стороне.

Представляю, какой ажиотаж будет в Канаде перед шестым матчем. «Нефтяники» одержали две уверенные победы, причем на фоне блестящей игры Макдэвида, который переписывает книгу кубковых рекордов НХЛ. Канадская машина, похоже, разогналась!

– За счет чего «Эдмонтону» удалось от этого дна оттолкнуться?

– Очень важной была четвертая игра. «Флорида» доминировала в серии, надо было дожимать, но в этот момент она дала сопернику кислород.

Проблема еще в том, что этого кислорода появилось очень много. 8:1 в четвертом матче – это перебор. Психология – тонкая материя, тут же в серии все перевернулось. В пятом матче «Флорида» уже не была похожа на ту команду, которую мы видели на старте серии. А «Эдмонтон», наоборот, поймал свою игру, – сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.

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