Бушар побил рекорд Коффи по числу передач для защитников за один розыгрыш плей-офф НХЛ – 26 против 25

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Брайан Лич Пол Коффи Эван Бушар Хоккей

Эван Бушар установил рекорд по передачам для защитников за один плей-офф НХЛ.

Защитник «Эдмонтона» отметился ассистентским хет-триком в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:3, 2-3). 

На счету 24-летнего канадца стало 32 (6+26) очка в 23 играх в текущем плей-офф при полезности «+12». Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду. 

Бушар побил рекорд по числу передач среди защитников за один розыгрыш плей-офф НХЛ. Он принадлежал Полу Коффи (нынешнему тренеру «Ойлерс» по работе с защитниками) – 25 в 18 играх за «Эдмонтон» в 1985 году. 

По числу очков за один плей-офф среди защитников Эван вышел на чистое 3-е место. Больше набрали Коффи (1985, «Эдмонтон», 37 в 18, 12+25) и Брайан Лич (1994, «Рейнджерс», 34 в 23, 11+23). 

15 комментариев
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Красавчик на самом деле, он очень крут в этом плове.
+22
0
+22
Но как же он косячит в своей зоне! Сегодня снова в одно лицо создал гол Флориды.

Любой болельщик Питтсбурга мгновенно вспоминает Летанга, глядя на художества Бушара у своих ворот.
+20
0
+20
Ответ SlavaF.
Но как же он косячит в своей зоне! Сегодня снова в одно лицо создал гол Флориды. Любой болельщик Питтсбурга мгновенно вспоминает Летанга, глядя на художества Бушара у своих ворот.
То ли дело Нерс - в атаке толку ни фига, в обороне на элитного домоседа не тянет.
+19
-1
+18
Ещё и Бушар! Эдмонтон просто команда рекордсменов каких-то! Молодцы 👏
+15
0
+15
Ответ Вадим Сидоров
То ли дело Нерс - в атаке толку ни фига, в обороне на элитного домоседа не тянет.
Ну этот вообще приговор, какой там элитный, он и на пристойного не вытягивает.
+13
-2
+11
Пол Коффи был классным защитником.
+4
0
+4
Ответ SlavaF.
Но как же он косячит в своей зоне! Сегодня снова в одно лицо создал гол Флориды. Любой болельщик Питтсбурга мгновенно вспоминает Летанга, глядя на художества Бушара у своих ворот.
Тем не менее у него +12
+3
0
+3
Макдэвид от защиты!!! 😁👍
+2
0
+2
Ответ Matador
Тем не менее у него +12
А могло быть заметно лучше, если бы не косяки.

Причём бесят такие ошибки, как сегодня - безопасных решений минимум три, опасное одно.
Угадайте, какое выбрал Бушар? :)
+2
0
+2
Ответ Костас Костофы
Пол Коффи был классным защитником.
А катание какое было у него классное. Да, супер игроком был
+2
0
+2
Ответ SlavaF.
Но как же он косячит в своей зоне! Сегодня снова в одно лицо создал гол Флориды. Любой болельщик Питтсбурга мгновенно вспоминает Летанга, глядя на художества Бушара у своих ворот.
да и на чужой синей теряет не меньше. в каждом матче хоть один отрыв, но привезёт…

глядя на защитников Эдмонтона удивляюсь, как они додумались Куликова слить. он же недорогой. и качественный очень.
+2
-1
+1
Ответ SlavaF.
Но как же он косячит в своей зоне! Сегодня снова в одно лицо создал гол Флориды. Любой болельщик Питтсбурга мгновенно вспоминает Летанга, глядя на художества Бушара у своих ворот.
Ну Бушар хотя бы с лихвой компенсирует свои защитные косяки отменной результативностью.Среди защей даже Макар так не доминировал в атаке в ПО дввхлетней давности.
+1
0
+1
Ответ SlavaF.
Но как же он косячит в своей зоне! Сегодня снова в одно лицо создал гол Флориды. Любой болельщик Питтсбурга мгновенно вспоминает Летанга, глядя на художества Бушара у своих ворот.
Посмотри игры Колорадо и ошибки Макара даже в этом плей-офф, а Бушар еще будет прогрессировать, в плане атаки кто с ним может конкурировать из защитников, только тот же Макар
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Ответ Cosstigan
Посмотри игры Колорадо и ошибки Макара даже в этом плей-офф, а Бушар еще будет прогрессировать, в плане атаки кто с ним может конкурировать из защитников, только тот же Макар
Каким образом ошибки Макара извиняют косяки Бушара?
Я ведь не говорил ничего в стиле "Бушар косячник, не то что Макар!"
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