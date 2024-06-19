Бушар побил рекорд Коффи по числу передач для защитников за один розыгрыш плей-офф НХЛ – 26 против 25

Эван Бушар установил рекорд по передачам для защитников за один плей-офф НХЛ.

Защитник « » отметился ассистентским хет-триком в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:3, 2-3).

На счету 24-летнего канадца стало 32 (6+26) очка в 23 играх в текущем плей-офф при полезности «+12». Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду.

побил рекорд по числу передач среди защитников за один розыгрыш плей-офф НХЛ. Он принадлежал (нынешнему тренеру «Ойлерс» по работе с защитниками) – 25 в 18 играх за «Эдмонтон» в 1985 году.

По числу очков за один плей-офф среди защитников Эван вышел на чистое 3-е место. Больше набрали Коффи (1985, «Эдмонтон», 37 в 18, 12+25) и (1994, «Рейнджерс», 34 в 23, 11+23).