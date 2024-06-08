«Лада» подпишет контракт с форвардом Греко из «Линчепинга». У него 235 очков в 360 матчах в АХЛ

Теги Лада возможные переходы чемпионат Швеции АХЛ Линчепинг КХЛ Энтони Греко Хоккей

Энтони Греко переходит в клуб КХЛ.

30-летний нападающий подпишет соглашение с «Ладой», об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Предыдущие два сезона американец выступал в чемпионате Швеции.

В минувшем сезоне Энтони Греко играл за «Линчепинг».

Форвард набрал 15 (6+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф не отметился результативными действиями в четырех играх.

В АХЛ хоккеист провел 360 матчей и набрал 235 (109+126) баллов за результативность.

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