«Лада» подпишет контракт с форвардом Греко из «Линчепинга». У него 235 очков в 360 матчах в АХЛ
Энтони Греко переходит в клуб КХЛ.
30-летний нападающий подпишет соглашение с «Ладой», об этом сообщил журналист Михаил Зислис.
Предыдущие два сезона американец выступал в чемпионате Швеции.
В минувшем сезоне Энтони Греко играл за «Линчепинг».
Форвард набрал 15 (6+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф не отметился результативными действиями в четырех играх.
В АХЛ хоккеист провел 360 матчей и набрал 235 (109+126) баллов за результативность.