«Я расстроился за североамериканское ТВ. Это школа, куда они, видимо, не ходили. На «Матч ТВ» стараемся делать хорошо» Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон телевидение НХЛ Дмитрий Губерниев Матч ТВ Крис Кноблаух Хоккей

Дмитрий Губерниев заявил, что расстроился за североамериканское телевидение.

В ходе первого матча финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» в одной из коммерческих пауз журналистка ESPN Эмили Каплан на скамейке запасных взяла интервью у главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха. За заградительным стеклом внимание к себе привлекал мальчик, оголивший торс.

– Девушка мало того, что не отреагировала на юного болельщика, ей еще в ухо ничего не подсказали.

Микрофон она держала правой рукой, хотя с этого ракурса надо было держать слева.

Здесь просто непрофессиональная работа и все. Я даже расстроился за североамериканское ТВ.

– На нашем ТВ в этом плане лучше?

– Это просто школа, куда они, видимо, не ходили. Если у тебя собеседник слева и ты задаешь ему вопросы, и камера, соответственно, правее, то микрофон надо держать левой рукой.

Потому что в противном случае ты просто перекрываешь обзор. И журналист должен обращать внимание на то, что плюс-минус происходит слева-справа.

Еще через ухо связь с редактором, режиссером, и люди могли бы подсказать, но они никак не ситуацию не отыграли. Возможно, она для них тривиальная и каждый день такое происходит.

Но, мне кажется, это очень странно.

И я в этом случае горжусь за работу моих коллег, на «Матч ТВ» мы стараемся делать хорошо, – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Их ТВ – говно полное. Непрофессиональная работа заокеанских коллег». Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ведущие на срач ТВ с минимумом одежды, которые читают текст и не понимают, о чем он вообще - вот это профессионализм
+18
-1
+17
Все уже и так поняли, что Губернива взволновал мальчик с голым торсом
Зачем оправдывается? Ещё больше подозрений вызывает гражданин
+4
0
+4
Вы когда-нибудь слышали, чтобы на ESPN комментатор сказал что-нибудь коричневое в адрес Губернива и его коллег? Ответ - нет.
На ESPN работают профессионалы, а на Мачта Тв, в основном, - дилетанты. В этом, дорогие друзья, заключена вся разница.
"...расстроился за Североамериканское ТВ", ой ты, ну ты...тьфу
+5
-1
+4
смотрите хоккей, ну или на Эмили)
+1
0
+1
А насчёт первого канала и Лидогостера он высказывался?
"Нам интервью давал... Анисимов")))
0
0
0
Шишки Шадриной😏
0
0
0
Что он привязался к этому мальчику?
0
0
0
Профи.. Недоделанный))
0
0
0
Опять? Да да, поняли уже с первого интервью
0
0
0
"горжусь за работу" ...
0
0
0
Ответ Bartez1986
Ведущие на срач ТВ с минимумом одежды, которые читают текст и не понимают, о чем он вообще - вот это профессионализм
+++
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий