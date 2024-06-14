«Я расстроился за североамериканское ТВ. Это школа, куда они, видимо, не ходили. На «Матч ТВ» стараемся делать хорошо» Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»

Дмитрий Губерниев заявил, что расстроился за североамериканское телевидение.

В ходе первого матча финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» в одной из коммерческих пауз журналистка ESPN Эмили Каплан на скамейке запасных взяла интервью у главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха. За заградительным стеклом внимание к себе привлекал мальчик, оголивший торс.

– Девушка мало того, что не отреагировала на юного болельщика, ей еще в ухо ничего не подсказали.

Микрофон она держала правой рукой, хотя с этого ракурса надо было держать слева.

Здесь просто непрофессиональная работа и все. Я даже расстроился за североамериканское ТВ.

– На нашем ТВ в этом плане лучше?

– Это просто школа, куда они, видимо, не ходили. Если у тебя собеседник слева и ты задаешь ему вопросы, и камера, соответственно, правее, то микрофон надо держать левой рукой.

Потому что в противном случае ты просто перекрываешь обзор. И журналист должен обращать внимание на то, что плюс-минус происходит слева-справа.

Еще через ухо связь с редактором, режиссером, и люди могли бы подсказать, но они никак не ситуацию не отыграли. Возможно, она для них тривиальная и каждый день такое происходит.

Но, мне кажется, это очень странно.

И я в этом случае горжусь за работу моих коллег, на «Матч ТВ» мы стараемся делать хорошо, – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Их ТВ – говно полное. Непрофессиональная работа заокеанских коллег». Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»