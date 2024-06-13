Лафферти выйдет на рынок свободных агентов. Форвард «Ванкувера» набрал 24 очка в сезоне
Нападающий «Ванкувер» Сэм Лафферти может сменить клуб.
Действующий договор 29-летнего форварда и клуба с зарплатой 1,15 миллиона долларов в год завершается в конце этого сезона.
Форвард может выйти на рынок свободных агентов. Ожидается, что хоккеист примет именно такое решение, чтобы изучить все варианты.
При этом представители игрока разговаривали с руководством «Кэнакс» и не исключили возвращение хоккеиста в команду.
В этом сезоне Сэм Лафферти набрал 24 (13+11) очка в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:52.
В плей-офф форвард не набрал очков в 11 матчах.