Лафферти выйдет на рынок свободных агентов. Форвард «Ванкувера» набрал 24 очка в сезоне

Нападающий «Ванкувер» Сэм Лафферти может сменить клуб.

Действующий договор 29-летнего форварда и клуба с зарплатой 1,15 миллиона долларов в год завершается в конце этого сезона.

Форвард может выйти на рынок свободных агентов. Ожидается, что хоккеист примет именно такое решение, чтобы изучить все варианты.

При этом представители игрока разговаривали с руководством «Кэнакс» и не исключили возвращение хоккеиста в команду.

В этом сезоне Сэм Лафферти набрал 24 (13+11) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 11:52.

В плей-офф форвард не набрал очков в 11 матчах.