Лафферти выйдет на рынок свободных агентов. Форвард «Ванкувера» набрал 24 очка в сезоне

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Сэм Лафферти Хоккей

Нападающий «Ванкувер» Сэм Лафферти может сменить клуб.

Действующий договор 29-летнего форварда и клуба с зарплатой 1,15 миллиона долларов в год завершается в конце этого сезона.

Форвард может выйти на рынок свободных агентов. Ожидается, что хоккеист примет именно такое решение, чтобы изучить все варианты.

При этом представители игрока разговаривали с руководством «Кэнакс» и не исключили возвращение хоккеиста в команду.

В этом сезоне Сэм Лафферти набрал 24 (13+11) очка в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:52.

В плей-офф форвард не набрал очков в 11 матчах.

2 комментария
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Пардон, в сезоне 2022/2023 он вообще больше набрал - 27.
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Да уж автору не приглянулся Лафферти, даже у мизерного достижения и то украл несколько баллов
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