«Сан-Хосе» готов обменять защитника Ферраро. Есть интерес от «Торонто», «Каролины» и еще 3 команд

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Марио Ферраро может быть обменян из «Сан-Хосе».

Действующее соглашение 25-летнего защитника с зарплатой 3,25 миллиона долларов в год рассчитано до конца сезона-2025/26.

Хоккеист не планирует уходить из клуба, но другие команды НХЛ общаются к «Сан-Хосе», выражая интерес к игроку.

Сообщается, что генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир открыт к обмену хоккеиста.

В число заинтересованных в игроке команд входят «Торонто», «Нэшвилл», «Калгари», «Каролина» и «Чикаго».

В этом сезоне Марио Ферраро провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 (3+18) балл при полезности «минус 38».

1 комментарий
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где слух про трейд Мичмана в Вегас?)
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