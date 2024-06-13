«Сан-Хосе» готов обменять защитника Ферраро. Есть интерес от «Торонто», «Каролины» и еще 3 команд
Марио Ферраро может быть обменян из «Сан-Хосе».
Действующее соглашение 25-летнего защитника с зарплатой 3,25 миллиона долларов в год рассчитано до конца сезона-2025/26.
Хоккеист не планирует уходить из клуба, но другие команды НХЛ общаются к «Сан-Хосе», выражая интерес к игроку.
Сообщается, что генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир открыт к обмену хоккеиста.
В число заинтересованных в игроке команд входят «Торонто», «Нэшвилл», «Калгари», «Каролина» и «Чикаго».
В этом сезоне Марио Ферраро провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 (3+18) балл при полезности «минус 38».