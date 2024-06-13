Бабаев о «Салавате»: «Жафяров и Прохоркин идеально вписались бы в команду. Николай хочет играть в Уфе, и уже не первый год»

Шуми Бабаев рассказал, что Николай Прохоркин хочет играть в «Салавате Юлаеве».

– Есть ли у тебя клиенты в Уфе?

– Да.

– А можешь привести кого-то им?

– Я бы с удовольствием. Возьми того же , того же . Это люди, которые идеально вписались бы в команду.

Самое интересное, что Прохоркин хочет играть в Уфе, и уже не первый год. Но по каким-то причинам, наверное, он им не подходит.

Странно, что Уфа... Я думаю, они тоже на иностранцев смотрят, сейчас все ждут мессию-иностранца, – сказал агент .