Бабаев о «Салавате»: «Жафяров и Прохоркин идеально вписались бы в команду. Николай хочет играть в Уфе, и уже не первый год»
Шуми Бабаев рассказал, что Николай Прохоркин хочет играть в «Салавате Юлаеве».
– Есть ли у тебя клиенты в Уфе?
– Да.
– А можешь привести кого-то им?
– Я бы с удовольствием. Возьми того же Жафярова, того же Прохоркина. Это люди, которые идеально вписались бы в команду.
Самое интересное, что Прохоркин хочет играть в Уфе, и уже не первый год. Но по каким-то причинам, наверное, он им не подходит.
Странно, что Уфа... Я думаю, они тоже на иностранцев смотрят, сейчас все ждут мессию-иностранца, – сказал агент Шуми Бабаев.