Бабаев о «Салавате»: «Жафяров и Прохоркин идеально вписались бы в команду. Николай хочет играть в Уфе, и уже не первый год»

Теги Салават Юлаев возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Дамир Жафяров Спорт-Экспресс Хоккей

Шуми Бабаев рассказал, что Николай Прохоркин хочет играть в «Салавате Юлаеве».

– Есть ли у тебя клиенты в Уфе?

– Да.

– А можешь привести кого-то им?

– Я бы с удовольствием. Возьми того же Жафярова, того же Прохоркина. Это люди, которые идеально вписались бы в команду.

Самое интересное, что Прохоркин хочет играть в Уфе, и уже не первый год. Но по каким-то причинам, наверное, он им не подходит.

Странно, что Уфа... Я думаю, они тоже на иностранцев смотрят, сейчас все ждут мессию-иностранца, – сказал агент Шуми Бабаев.

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