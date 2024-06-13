Карпов перейдет в ЦСКА из «Металлурга» («Вброс по борту»)
Хоккеист Максим Карпов переходит в ЦСКА.
32-летний нападающий отправляется в Москву после четырех сезонов в «Металлурге», сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».
В прошлом сезоне Максим Карпов набрал 41 (12+29) балл при полезности «плюс 15» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ за «Металлург». В плей-офф на его счету 4 (0+4) очка при полезности «минус 11» в 21 игре.
Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.
Директор «Металлурга» подтвердил желание обменять Карпова. По ходу сезона форварда продлили на 2 сезона и 60 млн рублей в год
Это ли не гениальный менеджмент?!
это как?) он просто стоял и играли 4х5? даже в этом случае показатель слишком плохой.
весь менеджерский гений Цска - это грабить Салават Юлаев, забирая лидеров с действующим контрактом за смешные деньги благодаря админресурсу, ибо Башнефть принадлежит Роснефти.
С такими подписаниями Цска далеко не уйдет.
Петрович понимает, что раз Федорова уволили - то всё, что остаётся в Цска - это успеть урвать побольше денег