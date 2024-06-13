Карпов перейдет в ЦСКА из «Металлурга» («Вброс по борту»)

Теги Металлург Мг ЦСКА возможные переходы КХЛ Максим Карпов Хоккей

Хоккеист Максим Карпов переходит в ЦСКА.

32-летний нападающий отправляется в Москву после четырех сезонов в «Металлурге», сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

В прошлом сезоне Максим Карпов набрал 41 (12+29) балл при полезности «плюс 15» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ за «Металлург». В плей-офф на его счету 4 (0+4) очка при полезности «минус 11» в 21 игре.

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.

Директор «Металлурга» подтвердил желание обменять Карпова. По ходу сезона форварда продлили на 2 сезона и 60 млн рублей в год

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Есмантович ты что офонарел? Зачем нам это полено? Лучше бы Григо оставил!
+4
-1
+3
Металлург поздравляю, если это правда. Скинуть такой контракт это успех .
+2
0
+2
Ответ Vagner01
Есмантович ты что офонарел? Зачем нам это полено? Лучше бы Григо оставил!
Отдать 30-ти летнего Слепышева и 30-ти летнего Григоренко, под соусом омоложения и привезти 32-ух летнего Карпова на такие же деньги, который хуже любого из этих двух.
Это ли не гениальный менеджмент?!
+2
0
+2
Петрович не подвёл)
+1
0
+1
в команде-чемпионе показатель полезности минус 11 в плей-офф.
это как?) он просто стоял и играли 4х5? даже в этом случае показатель слишком плохой.
весь менеджерский гений Цска - это грабить Салават Юлаев, забирая лидеров с действующим контрактом за смешные деньги благодаря админресурсу, ибо Башнефть принадлежит Роснефти.
+1
-1
0
Ну под Воробьева 🤣🤣
С такими подписаниями Цска далеко не уйдет.
0
0
0
Ну посмотрим, слишком возрастной для нынешнего ЦСКА игрок)
0
0
0
Ответ Caniball
Отдать 30-ти летнего Слепышева и 30-ти летнего Григоренко, под соусом омоложения и привезти 32-ух летнего Карпова на такие же деньги, который хуже любого из этих двух. Это ли не гениальный менеджмент?!
Да не говори! Просто слов нет что творит этот идиот!
0
0
0
Ответ Metallurg_2017
Петрович не подвёл)
получил кэш от Гомоляко за то, что продавил этот трансфер)
Петрович понимает, что раз Федорова уволили - то всё, что остаётся в Цска - это успеть урвать побольше денег
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий