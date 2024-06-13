Карпов перейдет в ЦСКА из «Металлурга» («Вброс по борту»)

Хоккеист Максим Карпов переходит в ЦСКА.

32-летний нападающий отправляется в Москву после четырех сезонов в «Металлурге», сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

В прошлом сезоне Максим Карпов набрал 41 (12+29) балл при полезности «плюс 15» в 61 матче Фонбет чемпионата КХЛ за «Металлург». В плей-офф на его счету 4 (0+4) очка при полезности «минус 11» в 21 игре.

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/26.

Директор «Металлурга» подтвердил желание обменять Карпова. По ходу сезона форварда продлили на 2 сезона и 60 млн рублей в год