Фарм «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым вышел в финал плей-офф АХЛ во 2-й раз подряд и вновь сыграет с «Коачеллой»

Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в финал плей-офф АХЛ во втором сезоне подряд.

«Херши» обыграл « » в седьмом матче серии финала Восточной конференции (3:2 ОТ, 4-3).

Победную шайбу забросил Гарретт Ро. Российские форварды « » (6+4 в 14 играх в этом плей-офф) и (0+4 в 14) остались без очков.

В решающей серии Кубка Колдера «Беарс» встретятся с « ». Команды уже играли в финале плей-офф в прошлом году. Тогда «Херши» выиграл Кубок Колдера.