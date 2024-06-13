Фарм «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым вышел в финал плей-офф АХЛ во 2-й раз подряд и вновь сыграет с «Коачеллой»

Теги Вашингтон Коламбус АХЛ Херши Кубок Колдера Кливленд Сиэтл Гарретт Ро Богдан Тринеев Иван Мирошниченко Коачелла Вэлли Хоккей

Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в финал плей-офф АХЛ во втором сезоне подряд.

«Херши» обыграл «Кливленд» в седьмом матче серии финала Восточной конференции (3:2 ОТ, 4-3).

Победную шайбу забросил Гарретт Ро. Российские форварды «Херши» Иван Мирошниченко (6+4 в 14 играх в этом плей-офф) и Богдан Тринеев (0+4 в 14) остались без очков.

В решающей серии Кубка Колдера «Беарс» встретятся с «Коачеллой». Команды уже играли в финале плей-офф в прошлом году. Тогда «Херши» выиграл Кубок Колдера.

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1 комментарий
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"Коачелла" - это "тренеришка" в переводе с дзюбовского на английский.
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