Фарм «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым вышел в финал плей-офф АХЛ во 2-й раз подряд и вновь сыграет с «Коачеллой»
Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в финал плей-офф АХЛ во втором сезоне подряд.
«Херши» обыграл «Кливленд» в седьмом матче серии финала Восточной конференции (3:2 ОТ, 4-3).
Победную шайбу забросил Гарретт Ро. Российские форварды «Херши» Иван Мирошниченко (6+4 в 14 играх в этом плей-офф) и Богдан Тринеев (0+4 в 14) остались без очков.
В решающей серии Кубка Колдера «Беарс» встретятся с «Коачеллой». Команды уже играли в финале плей-офф в прошлом году. Тогда «Херши» выиграл Кубок Колдера.