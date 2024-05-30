В КХЛ может перейти лучший бомбардир фарм-клуба «Вашингтона» Снайвли. Форвард набрал 172 очка в 220 матчах в АХЛ
Джо Снайвли может перейти в клуб КХЛ.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
28-летний нападающий является хоккеистом системы Вашингтона.
В нынешнем сезоне форвард провел три матча в регулярном чемпионате, не отметившись результативными действиями.
В АХЛ Снайвли набрал 59 (14+45) баллов в 69 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром «Херши». В плей-офф – 6 (0+6) очков в 7 матчах.
На данный момент в общей сложности в АХЛ нападающий отметился 172 (58+114) баллами в 220 матчах в регулярных чемпионата.