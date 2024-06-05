Мирошниченко набрал 1+2 в матче с «Кливлендом» в полуфинале АХЛ и стал 1-й звездой. «Херши» ведет в серии 3-0

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Кубок Колдера Богдан Тринеев Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко набрал 1+2 в матче полуфинала АХЛ с «Кливлендом» .

Форвард «Херши» был признан первой звездой третьего матча финала Восточной конференции с «Кливлендом» (6:2, 3-0). 

На счету 20-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков в 10 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера при полезности «+7». 

В составе фарма «Вашингтона» результативной передачей отметился еще один россиянин – форвард Богдан Тринеев. В 10 играх в плей-офф у него 4 (0+4) балла при полезности «+3». 

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1 комментарий
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