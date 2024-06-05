Мирошниченко набрал 1+2 в матче с «Кливлендом» в полуфинале АХЛ и стал 1-й звездой. «Херши» ведет в серии 3-0

Иван Мирошниченко набрал 1+2 в матче полуфинала АХЛ с «Кливлендом» .

Форвард « » был признан первой звездой третьего матча финала Восточной конференции с «Кливлендом» (6:2, 3-0).

На счету 20-летнего россиянина стало 10 (6+4) очков в 10 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера при полезности «+7».

В составе фарма «Вашингтона» результативной передачей отметился еще один россиянин – форвард . В 10 играх в плей-офф у него 4 (0+4) балла при полезности «+3».