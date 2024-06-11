«Кливленд» трижды подряд обыграл «Херши» в полуфинале АХЛ – 3-3 после 0-3. Будет 7-й матч

«Кливленд» трижды подряд обыграл «Херши» в полуфинале АХЛ – 3-3 после 0-3.

Фарм-клуб « » одолел фарм-клуб « » в шестом матче финала Восточной конференции (3:2 ОТ, 3-3). Победитель серии определится в 7-й игре.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Джейк Кристиансен. Гол стал для него первым в текущем розыгрыше Кубка Колдера.

Российские форварды «Беарс» (6+4 в 13 играх в этом плей-офф) и (0+4 в 13) остались без очков.