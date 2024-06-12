Руководитель клуба НХЛ о драфте-2024: «Хватит уже рейтингов с Демидовым на 2-м месте. Он блистает в МХЛ, но эта лига такая слабая»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ МХЛ СКА-1946 Матвей Мичков Иван Демидов Макклин Селебрини Беркли Каттон Тидж Игинла Хоккей

Руководители клубов НХЛ поделился мнением об Иване Демидове перед драфтом-2024.

18-летний нападающий системы СКА является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

Боссов клубов НХЛ спросили, кого они считают вторым форвардом драфта после Макклина Селебрини.

«Я бы взял Каттона или Игинлу. Это очень умелые, конкурентоспособные хоккеисты, играют быстро, забивают голы и отлично выступили в WHL.

Хватит уже со всеми этими списками, где [на втором месте ] стоит Демидов. Он блистает в МХЛ, но эта лига такая слабая. Мичков был великолепен против взрослых игроков там и ушел седьмым», – сказал один из руководителей клуба НХЛ на условиях анонимности.

Руководитель другого клуба поставил Демидова на второе место.

«Он динамичен, для меня очевидный форвард номер 2 [после Селебрини]. Потом – Линдстрем или Игинла», – сказал босс клуба.

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