Руководитель клуба НХЛ о драфте-2024: «Хватит уже рейтингов с Демидовым на 2-м месте. Он блистает в МХЛ, но эта лига такая слабая»

Руководители клубов НХЛ поделился мнением об Иване Демидове перед драфтом-2024.

18-летний нападающий системы является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

Боссов клубов НХЛ спросили, кого они считают вторым форвардом драфта после Макклина Селебрини.

«Я бы взял Каттона или . Это очень умелые, конкурентоспособные хоккеисты, играют быстро, забивают голы и отлично выступили в WHL.

Хватит уже со всеми этими списками, где [на втором месте ] стоит . Он блистает в , но эта лига такая слабая. Мичков был великолепен против взрослых игроков там и ушел седьмым», – сказал один из руководителей клуба НХЛ на условиях анонимности.

Руководитель другого клуба поставил Демидова на второе место.

«Он динамичен, для меня очевидный форвард номер 2 [после Селебрини]. Потом – Линдстрем или Игинла», – сказал босс клуба.