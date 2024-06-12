Руководитель клуба НХЛ о драфте-2024: «Хватит уже рейтингов с Демидовым на 2-м месте. Он блистает в МХЛ, но эта лига такая слабая»
Руководители клубов НХЛ поделился мнением об Иване Демидове перед драфтом-2024.
18-летний нападающий системы СКА является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.
Боссов клубов НХЛ спросили, кого они считают вторым форвардом драфта после Макклина Селебрини.
«Я бы взял Каттона или Игинлу. Это очень умелые, конкурентоспособные хоккеисты, играют быстро, забивают голы и отлично выступили в WHL.
Хватит уже со всеми этими списками, где [на втором месте ] стоит Демидов. Он блистает в МХЛ, но эта лига такая слабая. Мичков был великолепен против взрослых игроков там и ушел седьмым», – сказал один из руководителей клуба НХЛ на условиях анонимности.
Руководитель другого клуба поставил Демидова на второе место.
«Он динамичен, для меня очевидный форвард номер 2 [после Селебрини]. Потом – Линдстрем или Игинла», – сказал босс клуба.