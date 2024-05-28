«Динамо» само отказалось от Радулова – была договоренность на 50 млн и 5 млн бонусами. Агент попросил увеличить бонусы в 6 раз
Агент Александра Радулова просил «Динамо» увеличить бонусы для хоккеиста.
Ранее появилась информация, что нападающий отказался от предложения клуба, по которому он мог бы получить 60 миллионов рублей в год плюс 20 миллионов бонусами.
Журналист Иван Богун сообщил, что переговоры по контракту завершились по инициативе «Динамо».
Изначально клуб и хоккеист после нескольких встреч договорились подписать однолетнее соглашение на 50 миллионов рублей плюс 5 миллионов рублей бонусами.
Однако спустя неделю агент нападающего вместо обговоренных 5 миллионов бонусов попросил увеличить цифру сразу в 6 раз. После этого «Динамо» завершило переговоры с хоккеистом и выменяло Антона Слепышева из ЦСКА.
У Александра Радулова ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.
В прошедшем сезоне Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.
Хотя те предлагали +100 лямов за год.
Возможно сейчас передумает)
Там вон, СКА,собирает перспективную молодежь: Плотников,Григоренко уже, на подходе Зайцев,Андронов
Просто так)))
Красиво, ничего не скажешь)
а не от игрока. игроки бы сразу увольняли таких агентов.
будь это «жадность агента» тот же радул позвонил бы в динамо, и сказал, что он согласен, а допбонусы — это фантазии агента
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Звучит как угроза))