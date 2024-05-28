«Динамо» само отказалось от Радулова – была договоренность на 50 млн и 5 млн бонусами. Агент попросил увеличить бонусы в 6 раз

Теги Александр Радулов КХЛ Динамо Хоккей

Агент Александра Радулова просил «Динамо» увеличить бонусы для хоккеиста.

Ранее появилась информация, что нападающий отказался от предложения клуба, по которому он мог бы получить 60 миллионов рублей в год плюс 20 миллионов бонусами.

Журналист Иван Богун сообщил, что переговоры по контракту завершились по инициативе «Динамо».

Изначально клуб и хоккеист после нескольких встреч договорились подписать однолетнее соглашение на 50 миллионов рублей плюс 5 миллионов рублей бонусами.

Однако спустя неделю агент нападающего вместо обговоренных 5 миллионов бонусов попросил увеличить цифру сразу в 6 раз. После этого «Динамо» завершило переговоры с хоккеистом и выменяло Антона Слепышева из ЦСКА.

У Александра Радулова ранее завершился договор с «Ак Барсом». Игрок является свободным агентом.

В прошедшем сезоне Радулов набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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30 комментариев
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Амур?
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Ответ faaakkkeee
Амур?
Амур
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Уф... вот и славно
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В Краснодар его!
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Ответ faaakkkeee
Амур?
Он им отказал, типо далеко.
Хотя те предлагали +100 лямов за год.
Возможно сейчас передумает)
+6
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+5
Ответ sed3009
50+30 из которых 30 млн это мотивационные бонусы - нормальная сумма за лидера который никогда не выключается из игры. 55 откровенно мало
Вспомнить бы когда Радулов в последний раз был лидером и не выключался. Персофаны такие Персофаны. Радулов давно уже не лидер, а старый и дорогой ветеран который может помочь в каких-то моментах, но на дистанции бесполезен и хорошо грузит платёжку. А за деньгами в Амур поедет, восточная надбавка.
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Ну пусть забросит 30+ и отдаст 40+...Жадный агент.
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Нынешний Радулов бесполезен. Только бегает и орёт.
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Ну так и было)) не фиг было петлять)
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Тогда, остаётся Подмосковье (Куньлунь, Витязь) или заканчивать карьеру
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Хотел же в Москве остаться,но жадность агента ставит крест на хотелках Саши.
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Попа слипнется от таких бонусов, не отклеишь потом!))👋
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Почему сразу Амур?
Там вон, СКА,собирает перспективную молодежь: Плотников,Григоренко уже, на подходе Зайцев,Андронов
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В его возрасте нужно брать любой контракт, все равно уже глобальной пользы не принесёт
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Просто захотел в 6 раз увеличить свой процент))
Просто так)))
Красиво, ничего не скажешь)
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Ответ Алексей Тор
Хотел же в Москве остаться,но жадность агента ставит крест на хотелках Саши.
а разве агент делает предложение от себя,
а не от игрока. игроки бы сразу увольняли таких агентов.
будь это «жадность агента» тот же радул позвонил бы в динамо, и сказал, что он согласен, а допбонусы — это фантазии агента
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Ответ Дима Миронов
Откуда у них деньги?
Из регионального бюджета.
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Ответ Иван Буренков
Тогда, остаётся Подмосковье (Куньлунь, Витязь) или заканчивать карьеру
Откуда у них деньги?
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Ответ faaakkkeee
Амур?
там из ска пацаненок перспективный на 80 млн приехал
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Ответ Marky777
Амур
Амур!!!!
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Ответ faaakkkeee
Амур?
Ему Москву подавай. Закончит скорее всего.
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Пускай в Ска идёт, там как раз молодняк набирают ))
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В ЦСКА, там много ушло и мало пришло, до потолка зарплат не добрались.
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Ну и правильно. Рационально надо деньги тратить..
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Но какого предпочесть Слепышева самому РАДУЛОВУ. Сане это не понравится))
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Куньлунь
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«Динамо» само отказалось от Радулова
======
Звучит как угроза))
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В депутаты ?
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Значит или в Амур, или Адмирал.
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