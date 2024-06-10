Новиков считает, что финал Кубка Стэнли нужно было показать по ТВ: «Кажется, в России боятся сравнений КХЛ с НХЛ. Понятно, что это лиги с разных планет. Но там играют наши ребята»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон телевидение НХЛ Юрий Новиков Александр Хаванов КХЛ Артемий Панарин Хоккей

Юрий Новиков считает, что финал Кубка Стэнли нужно было показать по ТВ в России.

«Было бы правильно показать финал Кубка Стэнли по российскому телевидению. Я понимаю, что Панарин у себя в Коркино всем интернет провел. Но наше общество должно реагировать на выступления россиян в НХЛ. Это должно освещаться на общедоступном российском телевидении. Мы в прессе хвалим ребят, но не показываем их игру на доступном источнике для нашего народа. Это не совсем правильно.

Не понимаю, почему у нас такая политика. Мы должны поддерживать наших хоккеистов. Мне кажется, в России боятся сравнений КХЛ с НХЛ. Понятно, что это лиги с разных планет. Но в НХЛ играют наши ребята, они поднимают уровень той лиги. Не надо этого стесняться.

У нас есть прекрасные специалисты, игравшие в НХЛ, которые могут сделать программы с хорошей аналитикой. Того же Хаванова я с огромным удовольствием слушаю. Все это пошло бы на пользу нашему хоккею», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

В финале Кубка Стэнли встречаются «Флорида» и «Эдмонтон». Победы в первом матче одержала команда из Санрайса. 

6 комментариев
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Я что-то пропустил и НХЛ вернула права на показ у нас?
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Очень боятся… Но мы то знаем где играют лучшие хоккеисты
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Да даже если б русских в финале совсем не было я б с радостью глянул по обычному каналу, не в инете.
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Кто-нибудь, расскажите ему..
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Ротан - агрессивный пироман. Сожгёт еще телевышку...
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