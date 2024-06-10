Новиков считает, что финал Кубка Стэнли нужно было показать по ТВ: «Кажется, в России боятся сравнений КХЛ с НХЛ. Понятно, что это лиги с разных планет. Но там играют наши ребята»

Юрий Новиков считает, что финал Кубка Стэнли нужно было показать по ТВ в России.

«Было бы правильно показать финал Кубка Стэнли по российскому телевидению. Я понимаю, что у себя в Коркино всем интернет провел. Но наше общество должно реагировать на выступления россиян в НХЛ. Это должно освещаться на общедоступном российском телевидении. Мы в прессе хвалим ребят, но не показываем их игру на доступном источнике для нашего народа. Это не совсем правильно.

Не понимаю, почему у нас такая политика. Мы должны поддерживать наших хоккеистов. Мне кажется, в России боятся сравнений с . Понятно, что это лиги с разных планет. Но в НХЛ играют наши ребята, они поднимают уровень той лиги. Не надо этого стесняться.

У нас есть прекрасные специалисты, игравшие в НХЛ, которые могут сделать программы с хорошей аналитикой. Того же я с огромным удовольствием слушаю. Все это пошло бы на пользу нашему хоккею», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

В финале Кубка Стэнли встречаются «Флорида» и «Эдмонтон». Победы в первом матче одержала команда из Санрайса.