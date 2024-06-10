Хоккеист «Заречья» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет

Теги происшествия КХЛ любительский хоккей Хоккей

Хоккеист команды «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет.

Об этом сообщила Нижегородская областная федерация хоккея.

«Как бы нам хотелось, чтобы таких новостей не было вообще! Но жизнь слишком суровая штука, и небеса забирают лучших...

Сегодня стало известно о трагической гибели хоккеиста команды «Заречье», лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким, дай Бог сил пережить это страшное горе...» – говорится в сообщении организации. 

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