Крикунов об Овечкине: «Ему хватит сил выиграть Кубок Стэнли еще раз, но сейчас он больше думает о рекорде Гретцки, трофей – все-таки командная работа»

Владимир Крикунов оценил шансы Александра Овечкина вновь выиграть Кубок Стэнли.

«Овечкину хватит сил, чтобы выиграть Кубок Стэнли еще раз, все будет зависит от того, как он настроится. Думаю, что сейчас он больше думает о рекорде Гретцки, ведь остается всего 42 шайбы. За два года он может забить такое количество и обойти Гретцки. Пускай лучшим будет наш бомбардир.



Рекорд в большей степени зависит только от . Хотя и от других игроков тоже: отдадут передачу или нет. Но, думаю, партнерам тоже интересно поучаствовать в этом рекорде.

А Кубок Стэнли – все-таки командная работа, где другие факторы тоже играют большую роль», – сказал бывший тренер сборной России Крикунов.

В этом сезоне Овечкин провел 79 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате и набрал 65 (31+34) очков при показателе полезности «-22». В плей-офф россиянин результативными действиями не отметился.

Александр выигрывал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли в 2018 году.

Каменский об Овечкине: «Поможет «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, если будет сильный подбор игроков. Он классный хоккеист и знает, как побеждать»