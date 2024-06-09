Морис о 3:0: «Люди думают, если «Флорида» покажет свою игру, мы выиграем 7:0! Нет. «Эдмонтон» провел сильный матч, у них хорошее движение. Есть аспекты, где мы можем быть лучше»
Пол Морис прокомментировал игру «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли.
«Ойлерс» уступили «Флориде» в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 0:3.
«Неизвестно, насколько лучше мы можем стать, если будем играть в свою игру. Я понимаю, почему нам приходится впадать в крайности. В головах у людей крутится мысль, что если мы будем играть в свою игру, то выиграем 7:0, верно? Нет.
Они («Эдмонтон» – Sports) провели очень сильную игру. У них было хорошее движение, их игра в переходных фазах была очень быстрой. Мы ожидали этого.
Есть аспекты, в которых, я думаю, мы можем быть лучше», сказал главный тренер «Флориды».