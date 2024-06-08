Стив Айзерман: «Все команды Холланда в «Эдмонтоне» выходили в плей-офф – это трудно в НХЛ. Он показал, что не боится делать смелые обмены»

Стив Айзерман положительно отозвался о Кене Холланде.

«Эдмонтон», генеральным менеджером которого является , сыграет против Флориды в финале Кубка Стэли.

«Кенни проделал потрясающую работу, сформировав команду, которая борется за .

Его команды выходили в плей-офф в каждом сезоне в ходе работы в « », а это является чрезвычайно трудно в этой лиге.

Он показал, что не боится делать смелые обмены, некоторые из которых действительно оказали положительное влияние на нынешнюю команду и являются важной причиной того, что «Ойлерс» сейчас находятся в таком положении», – сказал генеральный менеджер « » .