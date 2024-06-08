Стив Айзерман: «Все команды Холланда в «Эдмонтоне» выходили в плей-офф – это трудно в НХЛ. Он показал, что не боится делать смелые обмены»
Стив Айзерман положительно отозвался о Кене Холланде.
«Эдмонтон», генеральным менеджером которого является Кен Холланд, сыграет против Флориды в финале Кубка Стэли.
«Кенни проделал потрясающую работу, сформировав команду, которая борется за Кубок Стэнли.
Его команды выходили в плей-офф в каждом сезоне в ходе работы в «Эдмонтоне», а это является чрезвычайно трудно в этой лиге.
Он показал, что не боится делать смелые обмены, некоторые из которых действительно оказали положительное влияние на нынешнюю команду и являются важной причиной того, что «Ойлерс» сейчас находятся в таком положении», – сказал генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман.