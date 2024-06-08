Бриэр о возможном выкупе контрактов Петерсена и Эткинсона: «Филадельфия» рассматривает каждый вариант. У нас мало пространства в платежной ведомости»

Даниэль Бриэр ответил, могут ли выкупить договоры двух хоккеистов «Филадельфии».

Речь о договорах голкипера (3,85 млн долларов в год до конца сезона-2024/25) и форварда (5,87 млн долларов в год до завершения сезона-2024/25).

«Филадельфия» на данный момент имеет 500 тысяч долларов свободного пространства в платежной ведомости.

«Мы рассматриваем каждый вариант. У нас мало пространства под потолком зарплат, поэтому мы изучаем каждую возможную опцию в этом направлении.

Кэм Эткинсон и Кэл Петерсен хотят доказать, что по-прежнему способны играть в .

Мы все оцениваем, но окончательного решения еще не приняли», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» .