Ротенберг о словах президента Чехии про сборную России: «Политическая история. Ему из Госдепартамента сказали так сделать – они же все выполняют директиву США»

Роман Ротенберг оценил слова президента Чехии о российских хоккеистах.

Ранее президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

Тогда российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

– Если поедем на Олимпиаду, какая будет задача?

– А как мы выступили в 2018 году? Первое место. У нас всегда задача – первое место. Знаете, есть пессимисты, есть оптимисты. Так вот мы – оптимисты. И готовимся бороться за победу сразу, как вернемся на международные соревнования.

– Как вам высказывание президента Чехии по итогам ЧМ?

– А смысл его высказывания обсуждать? Чистая политическая история. Ему сказали из Госдепартамента так сказать, он и сказал. Они же все не самостоятельные, все выполняют директиву США, – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг.