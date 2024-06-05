Ротенберг о словах президента Чехии про сборную России: «Политическая история. Ему из Госдепартамента сказали так сделать – они же все выполняют директиву США»
Роман Ротенберг оценил слова президента Чехии о российских хоккеистах.
Ранее президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).
Тогда российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.
– Если поедем на Олимпиаду, какая будет задача?
– А как мы выступили в 2018 году? Первое место. У нас всегда задача – первое место. Знаете, есть пессимисты, есть оптимисты. Так вот мы – оптимисты. И готовимся бороться за победу сразу, как вернемся на международные соревнования.
– Как вам высказывание президента Чехии по итогам ЧМ?
– А смысл его высказывания обсуждать? Чистая политическая история. Ему сказали из Госдепартамента так сказать, он и сказал. Они же все не самостоятельные, все выполняют директиву США, – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг.
А вообще чехи после событий 1968 года - одни из главных русофобов в Европе.