Ротенберг о словах президента Чехии про сборную России: «Политическая история. Ему из Госдепартамента сказали так сделать – они же все выполняют директиву США»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг оценил слова президента Чехии о российских хоккеистах.

Ранее президент Чехии Петр Павел ранее упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении из-за финала чемпионата мира в 2015 году, когда сборная России проиграла команде Канады (1:6).

Тогда российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

– Если поедем на Олимпиаду, какая будет задача?

– А как мы выступили в 2018 году? Первое место. У нас всегда задача – первое место. Знаете, есть пессимисты, есть оптимисты. Так вот мы – оптимисты. И готовимся бороться за победу сразу, как вернемся на международные соревнования.

– Как вам высказывание президента Чехии по итогам ЧМ?

– А смысл его высказывания обсуждать? Чистая политическая история. Ему сказали из Госдепартамента так сказать, он и сказал. Они же все не самостоятельные, все выполняют директиву США, – заявил первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборных команд России Роман Ротенберг.

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12 комментариев
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Рядовой чех утром срать не сядет, пока директиву от куратора из-за океана не прочтет. Рома точно знает.
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Сидят у телефона и слушают "Позвони мне, позвони"
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коксу хочешь?
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Роман с утра чаю индийского попил теперь балует нас своими коментариями.
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Ответ Clever_mind
Комментарий удален модератором
Так перед Финалом Кубка Стэнли пауза. В КХЛ тоже тишина. В таких случаях безотказно работает алгоритм "задай вопрос Роману Ротенбергу". Пару дней спортсу можно легко продержаться.
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Все выполняют директиву США, одна Россия мужественно сражается с ненавистным Западом! Вот оно как, дорогие товарищи, живьём мы не сдадимся врагу, виллы и лопаты небось в каждом доме найдутся!!! Держи шеренги, Ура!!!✊✊✊
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он еще и политик. уникальный индивид.
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Ты, конечно, самостоятельный. Исключительно генерируешь собственные мысли, предложения, идеи. Мне удивительно другое. Почему тебя нормальный хоккеист по горбу клюшкой не окучил? Неужели хоккеисты из-за денег, согласились терпеть это недоразумение?
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Комментарий удален модератором
юстас алексу....
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Вот хотел спать, и надо было наткнуться на очередной перл Блаженного, спать расхотелось взял в руку солдатский ремень и пошёл искать этого недоумка
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Президент Чехии - бывший натовский генерал.
А вообще чехи после событий 1968 года - одни из главных русофобов в Европе.
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