Троц хочет продлить контракт с Саросом летом: «Мы разговариваем с Юусе и его представителем. Будем работать в этом направлении»

Генменеджер «Нэшвилла» Барри Троц хочет продлить контракт с Юусе Саросом летом.

Срок соглашения вратаря рассчитан до конца сезона-2024/25. Голкипер станет неограниченно свободным агентом в июле 2025 года.

Барри Троц планирует встретиться с агентом Юусе Сароса Кевином Эппом на этой неделе в Баффало.

«Да, мы разговариваем с Юусе и его представителем.

Я думаю, они хотят достичь какой-то договоренности. Я бы тоже хотел, чтобы что-то было сделано. Так что мы будем работать в этом направлении.

Я никуда не торопился, потому что не думаю, что есть какая-то причина, по которой я не смогу этого сделать», – сказал генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц.