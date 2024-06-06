Генменеджер «Эдмонтона»: «Надеялись, что Хайман сможет забивать 20-30 голов за сезон в лучшем случае. Он превзошел самые смелые ожидания»
Кен Холланд заявил, что Зак Хайман превзошел ожидания «Эдмонтона».
Нападающий забил 54 гола и набрал 77 очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
«То, что он делает, это потрясающе. Просто взгляните на его статистику.
Когда мы подписали Хаймана свободным агентом в 2021 году с зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон мы надеялись, что в лучшем случае получили хоккеиста, который сможет забивать 20-30 голов за сезон.
Он во многом превзошел наши самые смелые ожидания.
Самое сложное в этой лиге – забивать голы. Еще труднее сделать это в плей-офф, когда найти свободное пространство на льду крайне сложно», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд.