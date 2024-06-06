Генменеджер «Эдмонтона»: «Надеялись, что Хайман сможет забивать 20-30 голов за сезон в лучшем случае. Он превзошел самые смелые ожидания»

Теги Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Зак Хайман Хоккей

Кен Холланд заявил, что Зак Хайман превзошел ожидания «Эдмонтона».

Нападающий забил 54 гола и набрал 77 очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

«То, что он делает, это потрясающе. Просто взгляните на его статистику.

Когда мы подписали Хаймана свободным агентом в 2021 году с зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон мы надеялись, что в лучшем случае получили хоккеиста, который сможет забивать 20-30 голов за сезон.

Он во многом превзошел наши самые смелые ожидания.

Самое сложное в этой лиге – забивать голы. Еще труднее сделать это в плей-офф, когда найти свободное пространство на льду крайне сложно», – сказал генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд.

2 комментария
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С учетом плей-офф настрелял в этом сезоне уже 68, больше только у Мэтьюза - 70 (69+1), третий Рейнхарт из Флориды, который тоже еще в игре - 65 (57+8). Пока что контракты Хаймана и РНХ на относительно небольшие суммы и длительные сроки себя полностью оправдывают. Если удастся Драйза продлить со скидкой по деньгам, миллионов на 10-11, но на более долгий срок, то в Эдмонтоне запахнет династией, останется самая малость - выиграть пару кубков.
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Еще бы, с таким центром
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