Элерс не хочет продлевать контракт с «Виннипегом». Форварда могут обменять, клубу нужен защитник в топ-4

«Виннипег» может обменять Николая Элерса.

Соглашение датского форварда и клуба с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

не заинтересован в подписании нового договора с «Джетс».

Генеральный менеджер команды Кевин Чевелдэйофф занимается изучением вариантов на предмет обмена форварда. Сообщается, что клубу нужен защитник для первых двух пар защитников.

В контракте хоккеиста предусмотрен список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.

В нынешнем сезоне Николай Элерс набрал 61 (25+36) балл в 82 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф – 2 (0+2) балла в 5 играх.

Форвард играет за « » с сезона-2015/16.