Элерс не хочет продлевать контракт с «Виннипегом». Форварда могут обменять, клубу нужен защитник в топ-4
«Виннипег» может обменять Николая Элерса.
Соглашение датского форварда и клуба с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.
Николай Элерс не заинтересован в подписании нового договора с «Джетс».
Генеральный менеджер команды Кевин Чевелдэйофф занимается изучением вариантов на предмет обмена форварда. Сообщается, что клубу нужен защитник для первых двух пар защитников.
В контракте хоккеиста предусмотрен список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.
В нынешнем сезоне Николай Элерс набрал 61 (25+36) балл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (0+2) балла в 5 играх.
Форвард играет за «Виннипег» с сезона-2015/16.