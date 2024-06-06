Элерс не хочет продлевать контракт с «Виннипегом». Форварда могут обменять, клубу нужен защитник в топ-4

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Кевин Чевелдэйофф Николай Элерс Хоккей

«Виннипег» может обменять Николая Элерса.

Соглашение датского форварда и клуба с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Николай Элерс не заинтересован в подписании нового договора с «Джетс».

Генеральный менеджер команды Кевин Чевелдэйофф занимается изучением вариантов на предмет обмена форварда. Сообщается, что клубу нужен защитник для первых двух пар защитников.

В контракте хоккеиста предусмотрен список из 10 команд, в которые он не может быть обменян.

В нынешнем сезоне Николай Элерс набрал 61 (25+36) балл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (0+2) балла в 5 играх.

Форвард играет за «Виннипег» с сезона-2015/16.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даже датчане умеют играть в хоккей, в отличие от кое-кого
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий