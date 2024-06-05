«Анахайм» может обменять Зеграса. Клуб анализирует предложения (Пьер Лебрюн)

Теги возможные переходы Анахайм НХЛ Пэт Вербик Тревор Зеграс Хоккей

«Анахайм» может обменять форварда Тревора Зеграса.

Генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик анализирует предложения, которые поступают от других команд, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Перед началом сезона-2023/24 «Анахайм» подписал с 9-м номером драфта НХЛ-2019 контракт на 3 года с кэпхитом 5,75 миллиона долларов.

Из-за затянувшихся переговоров игрок пропустил тренировочный лагерь.

В регулярном чемпионате из-за травм он провел только 31 матч и набрал 15 (6+9) очков. Также выступил за сборную США на ЧМ по хоккею 2024 в Чехии – 8 игр и 2 (1+1) балла. 

4 комментария
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Если рассматривать уже имеющихся проспектов, а также будущих высоких пиков, почему нет
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В Рейнджерс...с Панарой будет бомбическая связка...
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Сдал парень, начинал неплохо...
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Ответ gans.gans.73
В Рейнджерс...с Панарой будет бомбическая связка...
Ага на Какко еще скажи обменять
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