«Анахайм» может обменять Зеграса. Клуб анализирует предложения (Пьер Лебрюн)

«Анахайм» может обменять форварда Тревора Зеграса.

Генеральный менеджер «Дакс» анализирует предложения, которые поступают от других команд, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Перед началом сезона-2023/24 « » подписал с 9-м номером драфта НХЛ-2019 контракт на 3 года с кэпхитом 5,75 миллиона долларов.

Из-за затянувшихся переговоров игрок пропустил тренировочный лагерь.

В регулярном чемпионате из-за травм он провел только 31 матч и набрал 15 (6+9) очков. Также выступил за сборную США на ЧМ по хоккею 2024 в Чехии – 8 игр и 2 (1+1) балла.