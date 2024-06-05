«Анахайм» может обменять Зеграса. Клуб анализирует предложения (Пьер Лебрюн)
«Анахайм» может обменять форварда Тревора Зеграса.
Генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик анализирует предложения, которые поступают от других команд, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.
Перед началом сезона-2023/24 «Анахайм» подписал с 9-м номером драфта НХЛ-2019 контракт на 3 года с кэпхитом 5,75 миллиона долларов.
Из-за затянувшихся переговоров игрок пропустил тренировочный лагерь.
В регулярном чемпионате из-за травм он провел только 31 матч и набрал 15 (6+9) очков. Также выступил за сборную США на ЧМ по хоккею 2024 в Чехии – 8 игр и 2 (1+1) балла.