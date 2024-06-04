Генцел намерен выйти на рынок свободных агентов и оценить варианты. «Каролине» сообщили об этом на переговорах

Теги возможные переходы Каролина НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Джейк Генцел готов оценить варианты на рынке свободных агентов.

Нападающий перешел из «Питтсбурга» в «Каролину» по ходу сезона в результате обмена.

Форвард может 1 июля выйти на рынок неограниченно свободных агентов. У него завершается договор с зарплатой 6 миллионов долларов в год.

«Харрикейнс» провели переговоры с Генцелем и его представителями. Клубу было сообщено о том, что хоккеист, вероятно, отправится на рынок.

Игрок собирается оценить все возможные варианты продолжения карьеры.

В «Каролине» Генцел провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков. В плей-офф – 9 (4+5) баллов в 11 играх.

4 комментария
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Нацелился на 9 лямов в год
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Ответ Вадим Сидоров
Нацелился на 9 лямов в год
И по делу. Юта или Чикаго могут себе позволить
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Уткой станет !
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Правильно. Гайка есть. Может и пожирнее контракт поискать на рынке.
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