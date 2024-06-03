Хайман повторил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке по голам за один плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Фернандо Пизани НХЛ рекорды Эвандер Кэйн Леон Драйзайтль Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман повторил рекорд «Эдмонтона» по голам за один плей-офф в XXI веке.

Нападающий «Ойлерс» забросил шайбу в шестом матче финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2 в серии).

Теперь в активе Зака Хаймана 18 (14+4) очков в 18 играх Кубка Стэнли-2024.

Он вышел на первое место среди действующих игроков по голам за один плей-офф в составе «Эдмонтона», обойдя Эвандера Кэйна (13 шайб в 2022 году) и Леона Драйзайтля (13 в 2023-м).

Кроме того, Хайман стал седьмым игроком в истории «Ойлерс», забившим не менее 14 голов за один плей-офф. Последний раз это удалось Фернандо Пизани (14 голов в 2006 году), который установил рекорд клуба в XXI веке по этому показателю.

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6 комментариев
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Ответ Dr. Heisenberg
Игра с Макди даже такого дровосека превращает в элитного снайпера. Если бы Макдэвид и Мэттьюз играли в одном звене, Остон неверно сотню бы выбил..)
Чтоб тебя кто то из игроков превращал в элитного снайпера и успешно прокачивал - нужно самому из себя что то представлять. Хайман раскрылся в Эдмонтоне с новой стороны. И я за него рад!
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Кто знает может побьет вечный рекорд Лича и курри в 19 шайб
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Пизани вроде вообще голов потом в плей-офф не забивал
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