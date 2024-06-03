Хайман повторил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке по голам за один плей-офф
Зак Хайман повторил рекорд «Эдмонтона» по голам за один плей-офф в XXI веке.
Нападающий «Ойлерс» забросил шайбу в шестом матче финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2 в серии).
Теперь в активе Зака Хаймана 18 (14+4) очков в 18 играх Кубка Стэнли-2024.
Он вышел на первое место среди действующих игроков по голам за один плей-офф в составе «Эдмонтона», обойдя Эвандера Кэйна (13 шайб в 2022 году) и Леона Драйзайтля (13 в 2023-м).
Кроме того, Хайман стал седьмым игроком в истории «Ойлерс», забившим не менее 14 голов за один плей-офф. Последний раз это удалось Фернандо Пизани (14 голов в 2006 году), который установил рекорд клуба в XXI веке по этому показателю.