Хайман повторил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке по голам за один плей-офф

Зак Хайман повторил рекорд «Эдмонтона» по голам за один плей-офф в XXI веке.

Нападающий «Ойлерс» забросил шайбу в шестом матче финала Западной конференции с «Далласом» (2:1, 4-2 в серии).

Теперь в активе 18 (14+4) очков в 18 играх Кубка Стэнли-2024.

Он вышел на первое место среди действующих игроков по голам за один плей-офф в составе « », обойдя (13 шайб в 2022 году) и (13 в 2023-м).

Кроме того, Хайман стал седьмым игроком в истории «Ойлерс», забившим не менее 14 голов за один плей-офф. Последний раз это удалось (14 голов в 2006 году), который установил рекорд клуба в XXI веке по этому показателю.