«Эдмонтон» забил 4 гола в большинстве с 5 попыток в 5-й и 6-й играх с «Далласом». У «Старс» 0% реализации в серии (14 попыток)
«Эдмонтон» забил 2 гола в большинстве с 2 попыток в 6-м матче с «Далласом».
«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).
Оба гола канадский клуб забил в большинстве, реализовав удаления Криса Танева и Райана Сутера в первом периоде. После этого техасцы не удалялись.
В итоге в двух последних матчах у «Эдмонтона» реализовано 4 попытки большинства из 5 (80%). Во всей серии – 4 из 11 (36,3%).
«Даллас» сегодня трижды играл в большинстве и ни разу его не реализовал. Команда ни разу не отличилась при численном преимуществе за всю серию (в общей сложности было 14 попыток).