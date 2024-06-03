«Эдмонтон» забил 4 гола в большинстве с 5 попыток в 5-й и 6-й играх с «Далласом». У «Старс» 0% реализации в серии (14 попыток)

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» забил 2 гола в большинстве с 2 попыток в 6-м матче с «Далласом».

«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).

Оба гола канадский клуб забил в большинстве, реализовав удаления Криса Танева и Райана Сутера в первом периоде. После этого техасцы не удалялись. 

В итоге в двух последних матчах у «Эдмонтона» реализовано 4 попытки большинства из 5 (80%). Во всей серии – 4 из 11 (36,3%).  

«Даллас» сегодня трижды играл в большинстве и ни разу его не реализовал. Команда ни разу не отличилась при численном преимуществе за всю серию (в общей сложности было 14 попыток).

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9 комментариев
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Даллас сами себе злобные буратины. Если ты проигрываешь матч при бросках 36-10, то это тренерское поражение.
+19
-2
+17
96% меньшинство у нефти, и 29 подряд нейтрализовали. Какой там рекорд?))
+13
-2
+11
В итоге только Ванкувер смог Эдмонтону забить в большинстве, ЛА и Даллас не справились.
+10
0
+10
Великая команда -династия!!!!💯💯💯💯💯
+2
-1
+1
Игра в неравных составах по итогу зарешала, главный козырь Эдмонтона. Но тут, конечно, серию именно Даллас проиграл, а не нефтяники выиграли. Но это не значит, что они победу не заслужили.
+3
-2
+1
Ответ Рита Ктинидина
96% меньшинство у нефти, и 29 подряд нейтрализовали. Какой там рекорд?))
39 вроде у уток в 2007.
+1
0
+1
Ответ Рита Ктинидина
96% меньшинство у нефти, и 29 подряд нейтрализовали. Какой там рекорд?))
У Монреаля 30 было вроде
0
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0
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