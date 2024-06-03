«Эдмонтон» забил 4 гола в большинстве с 5 попыток в 5-й и 6-й играх с «Далласом». У «Старс» 0% реализации в серии (14 попыток)

«Эдмонтон» забил 2 гола в большинстве с 2 попыток в 6-м матче с «Далласом».

«Ойлерс» обыграли « » в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).

Оба гола канадский клуб забил в большинстве, реализовав удаления Криса Танева и Райана Сутера в первом периоде. После этого техасцы не удалялись.

В итоге в двух последних матчах у « » реализовано 4 попытки большинства из 5 (80%). Во всей серии – 4 из 11 (36,3%).

« » сегодня трижды играл в большинстве и ни разу его не реализовал. Команда ни разу не отличилась при численном преимуществе за всю серию (в общей сложности было 14 попыток).