Финал Кубка Стэнли «Флорида» – «Эдмонтон» стартует 8 июня. У «Пантерс» будет преимущество своей площадки

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ календарь Хоккей

Финал Кубка Стэнли «Флорида» – «Эдмонтон» стартует 8 июня.

Преимуществом своей площадки будут обладать «Пантерс» – чемпионы Восточной конференции. 

Первый матч серии пройдет в Санрайзе 8 июня (начало по московскому времени – 9 июня в 03:00). 

Следующие матчи пройдут 10, 13, 15, 18*, 21* и 24* июня (* – если потребуется).

Начало матчей по московскому времени – 11, 14, 16, 19*, 22* и 25* июня (* – если потребуется) в 03:00.

5 комментариев
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Ответ Bzz Pvz
Неприятно конечно, что отмечать победу Пантеры будут в эдмонтоне, а не в маями
Даллас уже отметил победу над Эдмонтоном - вышло действительно неприятно
+4
0
+4
Ответ Bzz Pvz
Неприятно конечно, что отмечать победу Пантеры будут в эдмонтоне, а не в маями
Хахахаха! Опять началось!
+3
0
+3
Зачем этот почти недельный перерыв?
0
0
0
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