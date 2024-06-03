Финал Кубка Стэнли «Флорида» – «Эдмонтон» стартует 8 июня. У «Пантерс» будет преимущество своей площадки

Финал Кубка Стэнли «Флорида» – «Эдмонтон» стартует 8 июня.

Преимуществом своей площадки будут обладать «Пантерс» – чемпионы Восточной конференции.

Первый матч серии пройдет в Санрайзе 8 июня (начало по московскому времени – 9 июня в 03:00).

Следующие матчи пройдут 10, 13, 15, 18*, 21* и 24* июня (* – если потребуется).

Начало матчей по московскому времени – 11, 14, 16, 19*, 22* и 25* июня (* – если потребуется) в 03:00.