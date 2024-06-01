Фетисов о строительстве на берегу Байкала: «Президент сказал, что Байкал – наше все. Давайте посмотрим из космоса. Может, в этом и есть смысл, а может и нет»

Вячеслав Фетисов процитировал Владимира Путина, говоря о Байкале.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды высказался относительно строительства на берегу озера.

«Давайте взвешенно к этому подойдем, все промониторим, оцифруем, посмотрим из космоса, каким образом это все выглядит, и только потом будем принимать решения.

Может, в этом и есть смысл, а может и нет. Но так просто сказать, что я хочу сегодня построить на Байкале гостиничный комплекс, уже не работает.

Президент нам сказал, что Байкал – наше все, и то, что вы должны сегодня предлагать, – это минимальная, нулевая нагрузка на природу и экологию Байкала.

Если есть такие технологии, то приходите и будем это обсуждать», – сказал .