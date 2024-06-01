Фетисов о строительстве на берегу Байкала: «Президент сказал, что Байкал – наше все. Давайте посмотрим из космоса. Может, в этом и есть смысл, а может и нет»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин КХЛ Политика ТАСС Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов процитировал Владимира Путина, говоря о Байкале.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды высказался относительно строительства на берегу озера.

«Давайте взвешенно к этому подойдем, все промониторим, оцифруем, посмотрим из космоса, каким образом это все выглядит, и только потом будем принимать решения.

Может, в этом и есть смысл, а может и нет. Но так просто сказать, что я хочу сегодня построить на Байкале гостиничный комплекс, уже не работает.

Президент нам сказал, что Байкал – наше все, и то, что вы должны сегодня предлагать, – это минимальная, нулевая нагрузка на природу и экологию Байкала.

Если есть такие технологии, то приходите и будем это обсуждать», – сказал Вячеслав Фетисов.

31 комментарий
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Спасибо нашему президенту что изобрёл космос, оттуда мы можем посмотреть насколько сильно мы уничтожаем байкал
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-6
+66
В этой стране делается что-то без сказаний президента?
+25
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+24
Ответ Полный адекват
В этой стране делается что-то без сказаний президента?
То что делается без сказание президента
уголовно наказуемо....Как то так у на повелось 💁‍♂️...
+20
-4
+16
мне грустно наблюдать деградацию Фетисова. Я болел за него, когда он играл, переживал, когда не мог уехать играть в НХЛ. Помню кадр, как он уходил из кадра в снежный день в одном кителе, когда его не пустили тренироваться на лёд. А сейчас просто какой-то фрик передо мной. К сожалению, он перестал быть Человеком.
+14
-2
+12
Ответ Stephan1991
А это здесь при чем? Где катки крытые???
Фетисов! Третьяк! Где катки?
+12
-1
+11
Не трогайте Байкал, он для наших китайских господ.
+8
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+7
- А кто у нас будет защищать природу и Байкал?
- Ну Фетисов вроде неплохим защитником был
- Назначаем!
+7
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+6
А это здесь при чем? Где катки крытые???
+6
0
+6
Дед Слава а как же экология и окружающая среда 🤔🤔🤔🤔
+6
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+5
Это Славик эколог что-ли теперь? Воистину талантливый человек. Помню, как Сергею Иванову обьявили, что он теперь главный эколог. Какая у него физиономия была "Кто?? Я??".
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В начале было Слово, и Слово было у Путина, и Слово было Путин.
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А мне учительница говорила что Байкал наше всё. ПРичем тут президент ???

p.s. все гонять на Дегтярева, а Дегтярев Фетисова на место повставлял и на порядок блин адекватнее , хоть и кринжует время от времени
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Ответ Отличник Ослов
Комментарий удален модератором
это уже похоже на оскорбление представителя власти. Мы с господином Фетисовым, Винер и прочими Вяльбе осуждаем ваши выпады по отношению к нашей любви к ПРЕЗИДЕНТУ
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Ещё бы что-то понимал в экологии и природопользовании.
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Диагноз фетисова- Президент головного мозга
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С управленческой деятельностью не задалось, взялся за природу...
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К сожаление, Байкал мы уже практически потеряли.
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Ответ Биомеханоид
Это Славик эколог что-ли теперь? Воистину талантливый человек. Помню, как Сергею Иванову обьявили, что он теперь главный эколог. Какая у него физиономия была "Кто?? Я??".
А потом наверное подумал, что пофиг, бюджетное бабло можно и там пилить...)
+2
0
+2
Вспомнили про байкал на двадцать пятый год у власти
ещё через столько же вспомнят, что есть сибирь и там не пахано и не сеяно
а через лет 70 там уже узкоглазые жить будут
+5
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+2
шведская активистка Грета Тунберг случайно не кузина Фетисову
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Китай 🇨🇳 категорически не согласен с этим, они давно считают его своим качая из него воду и обозначая на своих картах своей территорией!!👌
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Ответ Виктор Иванович
Не трогайте Байкал, он для наших китайских господ.
Они ж не ибанутые, что бы там купаться.. Там столько загрязнений накопилось, что лучше в болоте купаться.
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0
Ответ Хан Насреддинов
мне грустно наблюдать деградацию Фетисова. Я болел за него, когда он играл, переживал, когда не мог уехать играть в НХЛ. Помню кадр, как он уходил из кадра в снежный день в одном кителе, когда его не пустили тренироваться на лёд. А сейчас просто какой-то фрик передо мной. К сожалению, он перестал быть Человеком.
Ах какой плохой Фетисов, посмел вернуться в Мордор да ещё работать на его благо. Толи дело когда хотел сбежать, когда играл на потеху буржуинам, вот это был человечище.
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Сколько кусков утки по-пекински?😏
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Ответ Alexandr Vladimirovitch
Спасибо нашему президенту что изобрёл космос, оттуда мы можем посмотреть насколько сильно мы уничтожаем байкал
Не совсем понял - какое отношение эта новость имеет к спорту?
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Ответ Alexandr Vladimirovitch
Спасибо нашему президенту что изобрёл космос, оттуда мы можем посмотреть насколько сильно мы уничтожаем байкал
Комментарий удален модератором
Главное, что про это сказал главный чиновник, без этого Байкала не было бы.
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И не возвращайтесь!
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Берегите природа нашу / мать вашу
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Байкал не трогайте.....Хотя уже чюдить начинают....
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