Фетисов о строительстве на берегу Байкала: «Президент сказал, что Байкал – наше все. Давайте посмотрим из космоса. Может, в этом и есть смысл, а может и нет»
Вячеслав Фетисов процитировал Владимира Путина, говоря о Байкале.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды высказался относительно строительства на берегу озера.
«Давайте взвешенно к этому подойдем, все промониторим, оцифруем, посмотрим из космоса, каким образом это все выглядит, и только потом будем принимать решения.
Может, в этом и есть смысл, а может и нет. Но так просто сказать, что я хочу сегодня построить на Байкале гостиничный комплекс, уже не работает.
Президент нам сказал, что Байкал – наше все, и то, что вы должны сегодня предлагать, – это минимальная, нулевая нагрузка на природу и экологию Байкала.
Если есть такие технологии, то приходите и будем это обсуждать», – сказал Вячеслав Фетисов.
уголовно наказуемо....Как то так у на повелось 💁♂️...
- Ну Фетисов вроде неплохим защитником был
- Назначаем!
p.s. все гонять на Дегтярева, а Дегтярев Фетисова на место повставлял и на порядок блин адекватнее , хоть и кринжует время от времени
ещё через столько же вспомнят, что есть сибирь и там не пахано и не сеяно
а через лет 70 там уже узкоглазые жить будут