Агент защитника «Витязя» Стюарта: «Дин пока мало что знает о России, но он рад возможности познакомиться со страной, ее культурой, людьми»

Агент Дина Стюарта прокомментировал переход защитника в «Витязь».

– Почему Стюарт в 25 лет решил уехать в Россию?

– Переезд из АХЛ в – это шаг вперед, награда за его работу. Он отыграл три года в «Манитобе», где его родной дом, он готов к переменам в своей жизни.

– ⁠Значит ли это, что он потерял надежду пробиться в ?

– Если Дин хорошо покажет себя в КХЛ, то он легко сможет вернуться обратно в Северную Америку, но он не думает так далеко. Сейчас он фокусируется только на новой команде, ее целях, задачах и попадании в плей-офф.

– Почему именно « »? Ведь команда не попала в плей-офф.

– Балашиха будет для него одним из лучших мест для проживания, ведь город в непосредственной близости от Москвы.

Также, учитывая, что команда не попала в плей-офф, у Дина будет больше возможностей получить большую роль, нежели играя в команде, которая заняла самое высокое место. Он хочет помочь клубу попасть в плей-офф.

– Какой игрок Дин Стюарт? Что он даст команде и в какой роли его видят?

– Это двухсторонний защитник. Катание – одно из лучших его качеств, и на больших площадках он сможет использовать это как преимущество. Он играл против многих топовых звеньев в , успешно справлялся с блокированием их и выводил из строя соперников.

Дин также любит и умеет играть и в атакующий хоккей.

– Как ему российская культура и менталитет? Какие ожидания от жизни в России?

– Пока он мало что знает о России, и у него нет каких-то особых ожиданий, но Дин очень рад возможности познакомиться со страной, ее культурой, людьми, он открыт и находится в предвкушении. Это доброжелательный и приветливый парень, – сказал агент Андрей Матвеев.