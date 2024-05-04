Рябыкин о составе «Салавата»: «Возможно, придется вернуться во времена Умарка и Хартикайнена. Сложная ситуация, в последние годы старались развивать молодежь»
Дмитрий Рябыкин высказался о селекции «Салавата Юлаева».
– Как объясните фальстарт «Салавата Юлаева»?
– Рано говорить о фальстарте, нужно понять, какой план у менеджмента Уфы. Пока она потеряла в каждой линии, скажем так ведущих игроков, не попадающих под лимит, – снайпера Дроздова, защитника Коледова, вратаря Ежова.
С другой стороны «Салавату» удалось продлить первого центра Хмелевски и первого крайнего Ливо. Ходили разговоры, что подписан и еще один сильный легионер.
– Что это значит?
– Возможно, придется вернуться во времена Умарка, Хартикайнена, Ларсена и Метсолы, когда Уфа держалась на плаву за счет легионеров. Они играли по 20 с лишним минут во всех ситуациях и делали результат.
Но это сложная ситуация для клуба и тренеров, все-таки в Уфе в последние годы старались развивать молодежь. Посмотрим, пока с курсом «Салавата» ясности нет, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
Лучше заплатить иностранцам.