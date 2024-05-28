«Нефтехимик» переподписал контракт с Долгановым на новых условия и сделал оффер-шит Кизимову из «Автомобилиста»

«Нефтехимик» подписал новый контракт с Филиппом Долгановым.

Нижнекамский клуб согласовал договор с голкипером на новых условиях. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне провел 48 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 21 победу, сделал 4 шатаута, пропуская в среднем 2,55 шайбы и отражая 91,5% бросков.

Кроме того, нападающий Семен Кизимов, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение « ».

Если « » не повторит предложение, хоккеист перейдет в «Нефтехимик».

В прошлом сезоне Кизимов набрал 2 (0+2) очка в 9 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 5 (3+2) баллов в 14 играх.