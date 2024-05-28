«Ак Барс» разочарован игрой Галиева, контракт ему не предложат. К форварду есть интерес от клубов Запада и Востока

«Ак Барс» не продлит контракт со Станиславом Галиевым.

Нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с командой.

По информации «Бизнес Online», договор с хоккеистом не продлят.

Как пишет издание, в казанском клубе сильно разочаровались игрой хоккеиста.

«Рассказывают, что и Зинэтула Билялетдинов, который сохранил свои связи с клубом, тоже высказывал мнение, что Галиев нужен « », – говорится в тексте.

Однако руководство не поменяло свою позицию и соглашение с форвардом не подпишут.

интересуются несколько клубов Западной и Восточной конференций.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард набрал 23 (7+16) очка в 61 матче. За 5 игр в плей-офф он не отметился результативными действиями.