«Ак Барс» разочарован игрой Галиева, контракт ему не предложат. К форварду есть интерес от клубов Запада и Востока

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Станислав Галиев Хоккей

«Ак Барс» не продлит контракт со Станиславом Галиевым.

Нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с командой.

По информации «Бизнес Online», договор с хоккеистом не продлят.

Как пишет издание, в казанском клубе сильно разочаровались игрой хоккеиста.

«Рассказывают, что и Зинэтула Билялетдинов, который сохранил свои связи с клубом, тоже высказывал мнение, что Галиев нужен «Ак Барсу», – говорится в тексте.

Однако руководство не поменяло свою позицию и соглашение с форвардом не подпишут.

Галиевым интересуются несколько клубов Западной и Восточной конференций.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард набрал 23 (7+16) очка в 61 матче. За 5 игр в плей-офф он не отметился результативными действиями.

8 комментариев
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У него жена в Казани ведёт богемный образ жизни и кажется тут дело в ней
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Ответ Clever_mind
У него жена в Казани ведёт богемный образ жизни и кажется тут дело в ней
Он в Вашингтоне был таким же унылым в игровом плане, поэтому и не заиграл в НХЛ. Мог бы быть топовым игроком, есть бросок, хорошее катание, игровое чутье, но нет характера
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Пешком ходил, пусть идет дальше, до самого Сан-Франциско
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Даааа, блин….
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Не нужны не Галимовы не Галиевы!
Нужна молодая, энергичная, амбициозная, и дерзкая команда!!!!💪👊☝️✌
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По ходу мой Ак барс и в этом году будет бороться за выход в ПО! Надеюсь я ошибаюсь! 😏
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В СКА мог бы пригодиться
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