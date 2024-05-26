ЧМ по хоккею 2024 стал самым посещаемым в истории (765 385 зрителей), обогнав турнир 2015 года. Оба проходили в Чехии

ЧМ по хоккею 2024 стал самым посещаемым в истории.

Рекорд был установлен досрочно – по итогам полуфинальных матчей. Суммарная посещаемость турнира на данный момент составила 765 385 зрителей (12 345 в среднем на матче).

Турнир проходит в Праге (вместимость арены – 17 413 зрителей) и Остраве (9109). Решающие матчи принимает столица Чехии. В финале хозяева сыграют со сборной Швейцарии, Канада и Швеция поспорят за 3-е место.

Прошлый рекорд посещаемости чемпионатов мира был установлен в 2015 году. Турнир тоже проходил в Чехии.

В общей сложности матчи в тех же Праге (тогда вместимость арены составляла 17 383 зрителя) и Остраве (8812) посетили 741 690 зрителей.

В текущем турнире не участвуют сборные России (в 2015 году заняла 2-е место) и Беларуси (в 2015 году вылетела в 1/4 финала).