ЧМ по хоккею 2024 стал самым посещаемым в истории (765 385 зрителей), обогнав турнир 2015 года. Оба проходили в Чехии

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ЧМ по хоккею 2024 стал самым посещаемым в истории.

Рекорд был установлен досрочно – по итогам полуфинальных матчей. Суммарная посещаемость турнира на данный момент составила 765 385 зрителей (12 345 в среднем на матче). 

Турнир проходит в Праге (вместимость арены – 17 413 зрителей) и Остраве (9109). Решающие матчи принимает столица Чехии. В финале хозяева сыграют со сборной Швейцарии, Канада и Швеция поспорят за 3-е место. 

Прошлый рекорд посещаемости чемпионатов мира был установлен в 2015 году. Турнир тоже проходил в Чехии. 

В общей сложности матчи в тех же Праге (тогда вместимость арены составляла 17 383 зрителя) и Остраве (8812) посетили 741 690 зрителей. 

В текущем турнире не участвуют сборные России (в 2015 году заняла 2-е место) и Беларуси (в 2015 году вылетела в 1/4 финала). 

33 комментария
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Вот сейчас не понял.
Но ведь без России этот турнир не интересен, ведь все ходили смотреть на российскую сборную?
Как так?
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Но ведь без сборной России никому этот Чемпионат Мира не нужен. Так Кожевников и Фетисов сказали. Не могли они наврать.
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Фигня... У нас на суперказахстанскую серию с Белоруссией только заявок 3 миллиарда было, а по телевизору 250 триллионов посмотрели
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Все просто пива приехали попить. Хоккей никому не интересен
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Всем болельщикам сказали, что будут и Россия, и Беларусь. Это потом уже с горя они стали пить пиво и болеть за своих.
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Ответ Prokuror Prokurorov
Но ведь без сборной России никому этот Чемпионат Мира не нужен. Так Кожевников и Фетисов сказали. Не могли они наврать.
Ну скоро они скажут, что из-за чешского пива столько людей приехали))
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Кожева скажет"Пивка народ приехал попить"
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Вот и ответ скептикам по поводу интереса к ЧМ. Статистика вещь конкретная.
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Кожевников и Назаров вышли из чата. А потом скажут что-нибудь в духе: "Да у этих европейцев ничего святого. Подсчитали, наверное, весь персонал арен, таксистов и волонтеров, а потом приписали циферки". При этом в аналогичном случае со СКА от имени этих двух клоунов Ларин ничего писать не будет.
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А нам утверждают, что без России хоккей ни кому не нужен.
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На Матч ТВ расскажут,что это полный провал,и междуародный хоккей загибается?
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Ответ Александр Орлов
Комментарий скрыт
Скабеева,это ты что ли?
Или сам Владимир Рудольфыч залогинился на спортсе?
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То классное чувство, когда неумных, но громких людей мордой промакивают по их же высказываниям. Их ещё не раз спросят, как же так, они будут изворачиваться изо всех сил, но торжество справедливости вызвала именно эта новость и отдельно приятно осознавать, что те самые неумные, но громкие люди хотя бы на мгновение почувствуют себя тем, чем они являются)
+3
-1
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Суперсерия с Белорусью все равно круче 😝
Завидуйте буржуи
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-1
+1
Покажите эту новость тем ораторам хоккейного мейнстрима кто там задвигал темы что интереса нет без России...
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Ответ Юрий Плотников
Фигня... У нас на суперказахстанскую серию с Белоруссией только заявок 3 миллиарда было, а по телевизору 250 триллионов посмотрели
до сих пор смотрят. пересматривают в записи. счетчик все тикает
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Фейк походу
+1
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А это вместе с работниками арены, или только болельщики?)
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Чемпионат пива (с) Алкожевников
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Роман Борисович сейчас срочно потребует пересчитать зрителей на чемпионата проходивших в РФ и наверняка окажется, что там просто были занижены цифры.
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Рес пект.
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шах и мат кожеве
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Кожевников,Фетисов,Ротенберг -Ваш выход 🤷‍♂️
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Да эта "красная машина" под чутким руководством "выдающегося" финского тренера.. вряд ли в четверть финал вышла бы на этом ЧМ..
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Удивительно, что в Чехии ЧМ проходит так редко, раз в 9 лет только
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Надо раз три года в Чехии проводить турнир
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Ответ Prokuror Prokurorov
Но ведь без сборной России никому этот Чемпионат Мира не нужен. Так Кожевников и Фетисов сказали. Не могли они наврать.
Пракурор!! Ну ты чего?!..
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Ответ Bartez1986
Все просто пива приехали попить. Хоккей никому не интересен
И понять их можно.
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Ответ гилберт
Если Питеру дадут когда нибудь ЧМ, то рекорд побьют на изи.
в 2016 был уже. зрителей было так мало, что играли в юбилейном. не любят в питере хоккей
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