Червенка, Карлссон и Козенс – в символической сборной ЧМ-2024. Йоси признан лучшим защитником турнира
Определена символическая сборная чемпионата мира по хоккею.
Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.
Символическая сборная по итогам голосования журналистов выглядит следующим образом:
Вратарь: Лукаш Достал (Чехия);
Защитники: Роман Йоси (Швейцария), Эрик Карлссон (Швеция);
Нападающие: Кевин Фиала (Швейцария), Дилан Козенс (Канада), Роман Червенка (Чехия).
Решением организаторов лучшим голкипером турнира признан Лукаш Достал, лучшим защитником – Роман Йоси, лучшим нападающим – Кевин Фиала.