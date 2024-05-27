Червенка, Карлссон и Козенс – в символической сборной ЧМ-2024. Йоси признан лучшим защитником турнира

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Определена символическая сборная чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.

Символическая сборная по итогам голосования журналистов выглядит следующим образом:

Вратарь: Лукаш Достал (Чехия);

Защитники: Роман Йоси (Швейцария), Эрик Карлссон (Швеция);

Нападающие: Кевин Фиала (Швейцария), Дилан Козенс (Канада), Роман Червенка (Чехия).

Решением организаторов лучшим голкипером турнира признан Лукаш Достал, лучшим защитником – Роман Йоси, лучшим нападающим – Кевин Фиала.

2 комментария
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Блин , так жалко Йоси. У него аж 4 !!!!!! серебра в сборных ( три чемпионата мира и Кубок Мира ) и ни одного пока золота.
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Ответ PolarBear
Блин , так жалко Йоси. У него аж 4 !!!!!! серебра в сборных ( три чемпионата мира и Кубок Мира ) и ни одного пока золота.
Шикарный игрок, но, судя по всему, останется без командных трофеев(
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